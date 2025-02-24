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民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

最新民調曝光！能否客觀敘事 美國人信任川普更甚媒體

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

民調機構「輿觀」一份最新調查顯示，不到29%的美國民眾「很信任/還算信任」主流媒體敘事公正、精確、客觀；信任/還算信任川普政府敘事公正、精確、客觀者則達44%。

全球線上民調機構「輿觀」（YouGov）這份民調是在2025年1月30到2月3日所做，根據性別、年齡、族群、教育程度、政黨屬性及總統大選投票狀況等進行加權模擬整體美國公民結構，抽選1124名美國成年公民做線上調查。

調查還發現，美國民眾更傾向於認為媒體對川普的報導是過於負面而非過於正面；大約4成的受訪者認為主流媒體希望看到川普失敗。

調查顯示媒體在美國民眾心目中的可信度低落。26%的受訪者「毫不信任」媒體能「公正、精準、全面敘事」，41%「不大信任」；24%表示「還算信任」，僅4%「非常信任」，而「輿觀」前次於2017年1月所做調查，當時「非常信任」媒體者還有11%。

38%的美國民眾「毫不信任」川普政府能公正、精準、全面敘事，13%「不大信任」；然而回答「還算信任」者有19%，回答「非常信任」有25%。顯示儘管過半美國民眾同樣不大信任川普政府所講，但覺得川普政府講話可信度遠高於媒體。

調查還顯示，43%的美國民眾認為媒體想看川普失敗，認為媒體想看他成功者僅16%。近3/4（73%）的共和黨受訪者認為媒體希望川普失敗，持此看法的獨立人士與民主黨人則分別為40%和15%。至於覺得媒體希望川普成功者，共和黨人為7%，獨立人士為11%，民主黨人為32%。

美國Axios新聞網報導，另有相關民調顯示，多數美國民眾不認同馬斯克（Elon Musk）及他所率的政府效率部（DOGE）對聯邦公務人力的大調整。

華盛頓郵報/益普索（Washington Post-Ipsos）2月13-18日的民調顯示，34%的受訪者認同這段時間馬斯克整頓人事的作為，49%不認同，回答「不確定」者14%。

皮尤研究中心（Pew）1月27到2月2日訪談美國成年人後做的調查顯示，美國民眾對馬斯克的負面觀感（54%）高於正面觀感（42%）；而在2月2日之後，馬斯克對聯邦政府機構的整頓卻更加如火如荼。

愛默生學院（Emerson College）一份2月15到17日所做的民調顯示，45%的受訪美國民眾不認同馬斯克當前的作為，認同者為41%，持中立看法者14%。

川普 美國公民 馬斯克

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