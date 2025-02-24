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亞銀新總裁就任 日媒：考驗神田真人手腕

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導
日本財務省前財務官神田真人已正式就任第11任總裁。路透
日本財務省前財務官神田真人已正式就任第11任總裁。路透

亞洲開發銀行今天宣布，日本財務省前財務官神田真人已正式就任第11任總裁。日媒指出，美國新政府上路後，全球經濟前景令人擔憂的情況下，考驗他在國際金融領域的領導能力。

日本經濟新聞」報導，美國總統川普今年1月重返白宮後，決定向對美國產品課重稅的國家或地區祭出「對等關稅」，這有可能對亞洲地區造成負面影響。神田將憑藉過往經驗，以國際金融機構首長之姿，主導討論相關事務。

亞銀（ADB）總部位於菲律賓首都馬尼拉，1966年成立以來，歷任總裁均由日本人出任。神田今天透過聲明表示：「能在對這個地區至關重要的時期擔任總裁，我感到非常榮幸」。他也強調，「將推動亞銀的使命，包含促進可持續、全面且具韌性的成長。」

亞銀前一任總裁淺川雅嗣先前表明辭去職務後，神田便被日本政府推舉為總裁候選人。而神田是唯一候選人，經過投票後，2024年11月被69個會員國或地區一致選為總裁，任期將到2026年11月23日，完成淺川剩餘的任期。

神田截至2024年7月底擔任財務官約3年，2022年9月主導日本政府執行24年來首次購入日圓、賣出美元的外匯干預，被稱為「令和的日圓先生」。

他擔任財務官期間，日本的外匯干預總額達到24兆日圓規模。他在去年8月1日就任內閣官房參事，相當於首相的智囊團，負責提供金融、國際經濟方面的政策意見。

亞銀是一間國際開發金融機構，致力於援助亞太地區發展中國家的基礎設施建設、減少貧困、因應全球暖化等事務。亞銀今年5月將在義大利米蘭召開年度大會，屆時會員國的財政首長、中央銀行總裁等人預計將齊聚一堂。

日本經濟 美國 財務

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