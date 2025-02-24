日本菲律賓防長會談 中谷元盼雙方加深合作

日本防衛大臣中谷元今天與菲律賓國防部長鐵歐多洛在馬尼拉舉行會談，除了考量中國在南海的威壓行動，交換相關地區情勢，中谷元也表明有意強化支援菲律賓軍方的監視活動。

「日本經濟新聞」報導，中谷元在會談中表示：「國際情勢逐漸複雜與緊迫，雙方在防衛領域進一步合作的必要性增加，希望把雙方合作提升到更高層次。」

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）則說道：「期待與日本討論加強兩國關係，以應對中國及其他國家試圖片面改變國際秩序與敘事。」

中谷元在這場會談登場之前，於23日先造訪菲律賓北部的呂宋島西部，並視察面對南海的華勒斯空軍基地（Wallace Air Station）等重要軍事基地。這座基地設置著日本提供的空中監視雷達系統。

日本政府也藉由今天的會談，試探出口整合防空雷達情報的監視系統給菲律賓。若菲律賓導入這套能連結數個雷達的管制系統，將能更容易收集南海周邊飛行物體的相關情報。

關於出口防衛裝備品，日本與菲律賓雙方有意新成立國防部門之間局長級的協議機制。隨著菲律賓軍隊裝備持續現代化，這項機制將討論日方可以出口哪些裝備品。

另外，日本與菲律賓政府將協調開始交涉簽署軍事情報保護協定（GSOMIA）。如果兩國簽訂這項協定，將更容易取得雷達情報為主的國防相關機密情報。