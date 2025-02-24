德國大選基民/基社盟重回執政 極右AfD躍第二大黨

德國大選結果顯示，保守派基民/基社聯盟重回最大黨將執政，極右的德國另類選擇黨躍居第二大黨；然而基民/基社聯盟究竟要找幾個黨組閣，還得看關鍵小黨席次。

政治新聞網Politico.eu根據德國聯邦選務官員（Bundeswahlleiterin）發布的資料指出，截至目前，基民/基社聯盟（CDU/CSU）得票率28.6%、德國另類選擇黨（AfD）20.8%、社民黨（SPD）16.4%位居前三。

之後依序為綠黨（Die Grunen）11.6%、左派黨（DieLinke）8.8%、極左「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW）5%（若不四捨五入則為4.972%）、自由民主黨（FDP）4.3%。投票率82.5%。

目前各方關注焦點是基民/基社聯盟究竟只要再找另一政黨組閣即可，還是又得組三黨聯合政府，當中關鍵在於小黨能否邁過5%最低得票門檻在聯邦議院取得席次。

● 兩黨或三黨組閣 極左BSW成關鍵

目前來看，極左BSW能否取得國會席次，將牽動基民黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）的組閣選擇。目前BSW的得票率在5%之間徘迴。

如果BSW最終能在國會拿到席次，幾篤定梅爾茨得需再找兩個他黨，屆時最有可能者是中間偏右的基民/基社聯盟、中左翼的社民黨和綠黨組三黨聯合內閣。但鑒於上屆三黨聯合內閣顛簸上路最終仍不免垮台，梅爾茨這次再組三黨聯合內閣恐需更多合縱連橫，無形中將拉長敲定時間。

● 梅爾茨重申 拒與極右合作

基民/基社聯盟重新成為第一大黨將主導組閣，基民黨魁梅爾茨可望成為下任德國總理。他今晚在勝選後再次重申不與極右派組閣，等於向AfD打回票；AfD黨魁韋德爾（Alice Weidel）在成為第二大黨後表示願與基民/基社聯盟合作。

德國所有主流政黨很早都表態排除與AfD組閣的可能。然而梅爾茨今年1月還在野時獲AfD相挺，在國會推動並通過一系列嚴厲的移民措施，一度引發軒然大波及大規模示威。

● 社民黨吞史上最慘敗 克林拜耳接國會黨團領袖

執政聯盟最大黨社民黨這次得票創史上新低，得票率從上屆近26%掉到僅剩16%出頭。社民黨共同主席克林拜耳（Lars Klingbeil）接受德國第一電視台（ARD）訪問時表示，社民黨內已一致提議他扛起國會黨團領袖，但他會繼續兼任社民黨共同主席。

當被問及社民黨會否在與基民/基社聯盟的組閣談判裡讓步時，克林拜耳只表示「現在球在對方手上，梅爾茨將主導談判」。

● 一個德國兩個世界 德東德西得票迥異

雖然AfD在全國仍只能排第二，但他們在前東德地區優勢顯著，凸顯儘管德國統一已30多年，東、西仍涇渭分明。

AfD在布蘭登堡（Brandenburg）、麥克倫堡-西帕默瑞尼亞（Mecklenburg-Western Pomerania）、薩克森（Saxony）、薩克森-安哈特（Saxony-Anhalt）及圖林根（Thuringia）這5個位於前東德的邦，得票率遠高於他們在西部的得票。

根據公廣媒體德國第二電視台（ZDF）預測，AfD在德東得票率達34%，幾乎是他們在德西（17.7%）的兩倍，在德東的得票幾乎都比其他政黨高一倍。

基民/基社聯盟在東部的得票僅17.8%（西部為30.8%）；左派黨在東部13.2%（西部7.8%）；社民黨在東部得票11.3%（西部17.6%）；BSW在東部得票10.2%（西部3.9%）；綠黨在東部得票6.8%（西部13.2%）。