80年歐美同盟大轉折！德新總理尋求擺脫對美依賴 稱川普不顧歐洲死活

德國大選23日登場，開票結果大致底定，保守派聯盟以接近29%得票率「險勝」，黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）篤定成為德國下屆總理。梅爾茨甚至沒有等到開票真正結束，便不客氣點名美國總統川普的政府對歐洲命運漠不關心，宣告任內首要之務是加速歐洲擺脫對美國的依賴，「真正獨立於美國且自主」，歐洲與美國80年來的聯盟關係來到轉折點。

紐約時報報導，69歲的梅爾茨23日晚間在柏林開心對支持者宣布：「我們贏了。」他選前承諾打擊移民、減稅並放寬企業法規，以此促進經濟成長。他也表態將推動更積極的外交政策幫助烏克蘭，並在新川普政府打亂傳統聯盟、接納俄羅斯的背景下，帶領德國在歐洲實現更強韌的領導力。

金融時報描述，投票結束後幾小時，梅爾茨即發言表態，要脫離數十年來對美國的依賴，尋求歐洲自主。

梅爾茨表示：「對我來說，當務之急是盡可能快速增強歐洲，這樣我們才能逐步實現真正不靠美國而獨立自主。」

梅爾茨直言：「我從未想過會在電視上說出這樣的話，但在上周川普的言論之後，很明顯，這屆美國政府對歐洲的命運漠不關心，或者至少對烏克蘭之於歐洲安全問題漠不關心。」

梅爾茨也表達對北約未來的不確定性，他說：「我非常好奇，從現在到6月底北約峰會的這段期間會發生什麼事。」他同時表示，「我們是否依然會在當前形式下討論北約，還是我們將得更快速且多方建立獨立的歐洲防衛能力」，這是個問題。

政治新聞網站Politico.eu描述，歐洲自1945年二戰以來一直依賴美國的安全保證，如今梅爾茨這番評論成為一道歷史分水嶺，凸顯川普如何深刻動搖歐洲的政治根基。

作為歐洲最大經濟體的下任領導人，梅爾茨這樣非比尋常的言論，比任何國家元首在過去10天內對川普在俄烏問題的回應都還要強烈。