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哈瑪斯控以色列破壞停火 尼坦雅胡嗆準備再開戰

中央社／ 耶路撒冷23日綜合外電報導
以色列總理尼坦雅胡。路透
以色列總理尼坦雅胡。路透

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯指責以色列暫停釋放囚犯、危及加薩停火協議後，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今天表示，準備重新對哈瑪斯開戰。

法新社報導，第一階段停火讓加薩超過15個月的毀滅性戰爭大致上停歇之後，將於3月初到期，但雙方尚未就後續階段的停火細節達成共識。

隨著圍繞停火協議的緊張再次加劇，以色列今天宣布擴大對約旦河西岸武裝分子的軍事行動。約旦河西岸是巴勒斯坦領土，加薩戰爭期間暴力事件激增。

以色列昨天暫停釋放數百名巴勒斯坦囚犯後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在軍事儀式上發表談話，誓言透過談判「或其他方式」實現戰爭目標。

他說：「我們準備隨時恢復激烈的戰鬥。」

自1月19日停火協議生效以來，加薩武裝分子已釋放25名存活的以色列人質。哈瑪斯（Hamas）精心策劃釋放人質的儀式，蒙面武裝分子將人質帶到台上，強迫他們向聚集觀看的加薩人揮手致意，甚至透過麥克風講話。

6名以色列人質昨天獲釋後，以色列延後釋放600多名巴勒斯坦人，理由是哈瑪斯在加薩移交以色列人質時舉行「羞辱性儀式」。

紅十字國際委員會（International Committee of theRed Cross）先前呼籲「各方」，以「有尊嚴和不公開」的方式交換人質。

哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）表示，延後釋放巴勒斯坦囚犯將「嚴重危及整個協議」。

奈姆呼籲停戰調解人、「特別是美國人」，要求以色列「依照原樣執行協議，並立即釋放我們的囚犯」。

人質 以色列 巴勒斯坦

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