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歐洲非美重心 梅爾茨質疑北約能否維持當前形式

中央社／ 柏林23日綜合外電報導
現年69歲的基民黨黨魁梅爾茨幾乎篤定為下任總理，成為德國史上年紀最大的新任總理。路透
現年69歲的基民黨黨魁梅爾茨幾乎篤定為下任總理，成為德國史上年紀最大的新任總理。路透

可望成為德國下一任總理的梅爾茨今天直言，美國總統川普對歐洲命運漠不關心的立場，令人質疑北約在6月前能否維持「當前形式」，而歐洲也必須迅速建立獨立的防衛能力。

路透社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在保守派贏得全國大選後告訴德國公共電視德國第一電視台（ARD）：「我從沒想過我必須在電視節目上說出這樣的話，但在川普上週表態之後…顯然他的政府不太關心歐洲的命運。」

川普政府上週告訴歐洲盟友，他們必須自己處理安全問題，減少對美國的依賴，同時宣布將與俄羅斯談判，以在不涉及歐洲的情況下結束烏克蘭戰爭，這番言論令歐洲盟友大感震驚。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）警告歐洲，「嚴峻的戰略現實」使美國無法將重心擺在歐洲安全上。

談及定於6月舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會時，梅爾茨說，他很好奇「屆時我們是否依然會在當前形式之下討論北約，還是我們必須更快建立獨立的歐洲防衛能力」。

梅爾茨21日對德國第二電視台（ZDF）說，德國恐得接受川普可能不會無條件遵守北約共同防禦承諾的可能性。

他表示，這意味柏林可能也必須在核保護傘方面減少對美國的依賴，並主張與歐洲擁核大國法國和英國就擴大核保護進行談判。

支持跨大西洋合作的梅爾茨對待俄羅斯的態度，比現任總理蕭茲（Olaf Scholz）更為強硬，他暗示在其掌權下，德國可能軍援烏克蘭金牛座（Taurus）中程飛彈，而蕭茲堅決反對這項舉措。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天也響應他的呼聲，哈柏克的綠黨可能與梅爾茨的保守派組成新的聯合政府。

哈柏克警告說：「我們目前正處於歷史上獨特的境地。美國人不僅對歐洲視若無睹，還與歐洲作對。」

德國 梅爾茨 美國

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