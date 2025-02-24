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德國右翼政黨成大選第二大贏家 願與梅爾茨合作

中央社／ 柏林24日專電
極右派「德國另類選擇黨」(AfD)黨魁魏德爾。(美聯社)
極右派「德國另類選擇黨」(AfD)黨魁魏德爾。(美聯社)

德國國會大選出口民調顯示，德國另類選擇黨成為第二大贏家，該黨黨主席魏德爾呼籲組成中右翼政府，並表態願意與可望拿下總理大位的保守派在野黨領袖梅爾茨合作。

根據大選出口民調，德國另類選擇黨（AfD）在這次國會選舉獲得20.7%得票率，比上屆國會選舉多出10.3%，預計將在國會總席次630席中拿下151席，成為僅次於聯盟黨（Union）的第二大黨。

儘管德國聯邦憲法法院將德國另類選擇黨的部分黨派列為明確極右翼份子，依據選舉初步結果顯示，德國有更多民眾將德國另類選擇黨歸類為「正常」政黨。

值得注意的是，德國另類選擇黨在德國東部5個聯邦的得票率都處於領先地位，共獲得34%的支持率；在西部則是17.7%。

德國另類選擇黨黨主席魏爾德（Alice Weidel）稱這是該黨的「歷史性成功」，並表示願意與基督教民主聯盟（CDU）進行談判，「否則，德國的政策就不可能改變」。

德國另類選擇黨在難民政策上獲得選民認同。根據德國公共廣播聯盟（ARD）隨選舉所做的民調顯示，高達99%的德國另類選擇黨選民認為，「該黨清楚劃分外國人與移民的權利」，並且「比其他黨派更理解人們所處的不安」。

但也有74%的德國選民認為，「德國另類選擇黨與極右翼立場的距離不夠遠」，42%該黨選民也認同此觀點。在18至24歲的選民中，該黨獲得21%選民支持，僅次於左派黨（Linke）。

德國另類選擇黨在2013年成立，在2017年的國會選舉中以12.6%的得票率首次進入國會。黨主席魏爾德極力將自己展現為「資產階級面孔」，近期她與美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）進行視訊會談，並將希特勒解釋為共產主義者。

根據出口民調，有24%的德國人對魏德爾感到滿意，比2021年高出10個百分點。

德國 民調

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