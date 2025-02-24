歐洲駐台記者投書：中國侵台野心無關白宮誰當家

部分報導指出，中國恐利用俄烏終戰插足，與美俄瓜分世界。歐洲駐台記者曾樂昂投書強調，「中國侵台與否在於美國」是北京論述；中國數十年威脅台灣，與誰在白宮無關。

俄烏戰爭24日屆滿3年，美國總統川普突然扭轉對烏克蘭政策，與俄羅斯關係融冰，使全球不僅關注川普如何快速讓戰爭落幕，更擔心俄烏終戰方式將決定由誰來主導國際新秩序。

部分分析師與媒體開始將川普、俄羅斯總統普亭以及中國國家主席習近平列為「新三巨頭」，並將當前局勢套上過去的歷史，也就是可能的「雅爾達密約」再現，認為習近平將利用川普撼動跨大西洋聯盟的機會，成為「雅爾達2.0」和世界新秩序的共同創造者。

不過，比利時駐台記者曾樂昂（Julien Oeuillet）23日在印度「第一郵報」（Firstpost）的投書則持不同看法。他認為指涉「雅爾達2.0」的觀點是非常危險的信號，甚至最好忽略所有對比當今局勢與過去的報導。

曾樂昂解釋，1945年2月的雅爾達會議是美、英、蘇決定被納粹德國佔領土地的會議，因為其後導致歐洲分裂為蘇聯陣營和親美地區，因此「雅爾達」也成了國際領袖瓜分世界的同義詞。

有分析師認為俄羅斯、中國和美國將私下瓜分世界；政治漫畫家也把普亭、習近平和川普畫為史達林、羅斯福和丘吉爾，每個人都盯著自己想要的目標：普亭是烏克蘭、習近平是台灣，川普則是格陵蘭或巴拿馬。

「除非你剛好住在上述地區，否則這樣的諷刺頗具娛樂性，但這與事實相距甚遠」。曾樂昂指出，雅爾達也關乎成立聯合國以及討論如何擊潰敵人並處理後續，而這都不適用現在的情況。

曾樂昂強調，這樣的比較隱藏著危險含義，也就是以為中國如何對台灣，美國都要負起責任。「但這是錯的，也是中國希望你這樣相信的」。

他在文章中寫道，「事實是，即使川普突然間成為世界上最有原則的主權與民族自決捍衛者，也不會改變習近平的目標；即使美國行為試圖安撫中國，北京仍然會加強掌控」。

「若你相信川普在格陵蘭或巴拿馬的立場對中國面對台灣的侵略性有任何影響的話，那你就是沒有注意中國過去數十年的所作所為。若你認為川普放棄這樣的野心就能讓習近平重新審視台灣，那你是在妄想」。

曾樂昂表示，他並非想批評川普或替他說話，只是在提醒讀者，「無論誰執掌白宮，都無法影響中國對台灣的行動；否則，就只是把責任從真正的侵略者身上轉移」。

他說，川普有很多可被批評之處，道德準則也相當可議，「但他沒有控制中國共產黨或人民解放軍」。

曾樂昂強調，當普亭或習近平下令軍隊前進時，他們是負起全責的人，「任何表示他們被迫，或被鼓勵才會有此行動的論述，就只是企圖為他們脫罪」。

這位曾為比利時法語廣播電視台（RTBF）、澳洲特殊廣播服務公司（SBS）等撰寫報導的記者分析，強迫對比歷史的趨勢不僅容易誤導，也具有反效果。或許看起來很聰明，但對於理解如今獨特的地緣政治地景一點幫助都沒有。

另外，曾樂昂也指出，如今媒體太過強調政治人物所言，而非他們所做的。這在研究川普上特別容易造成問題，因為他格外喜歡煽動性言論。他的策略便是透過丟出「言詞手榴彈」來主導敘事。

曾樂昂認為仰賴歷史重複性是危險信號，應專注領導者所作所為，而非他們所言。「如此一來結論就很明顯了：川普關於宣稱擁有另一塊領土的言論，對習近平在台灣問題上的立場沒有任何影響」。

他在「第一郵報」的文章分析，重複歷史比喻只會幫中國進行心理戰，給人留下台灣的命運已成定局的印象，讓人以為美國不會保衛台灣、以為台灣與自由世界應該直接放棄，而美國其實跟莫斯科、北京差不了多少 — 這些都是中國努力不懈推進的敘事，為的就是要削弱目標並助長侵略行徑。他表示，仔細觀察，便可發現美國把重心轉移到印太地區。

曾樂昂在結論表示，如此激烈的敘事之爭在歷史上或許從未有過，「但讓我們談論過去，這就是他們試圖塑造未來的方式」。

駐台獨立記者曾樂昂曾長駐立陶宛和剛果民主共和國，製作的節目屢獲國際獎項提名。報導與評論見於「雪梨先驅晨報」（The Sydney Morning Herald）、比利時「自由報」（La Libre）、「布魯塞爾時報」（The Brussels Times）等，亦有多本著作。