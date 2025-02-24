快訊

加護病房缺床 護理師連上13小時做到想哭

新北五股今晨9.6度！再冷一天就回暖 3月4日鋒面再來

德國保守派贏得大選 將籌組聯合政府 歐元走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
梅爾茲表示，他希望在未來兩個月內完成籌組聯合政府。路透
梅爾茲表示，他希望在未來兩個月內完成籌組聯合政府。路透

德國保守派聯盟贏得周日的聯邦議會大選，基民黨/基社黨聯盟領袖梅爾茨表示，他將儘速籌組聯合政府。歐元走升。

公共電視台ARD的預測顯示，基民黨/基社黨聯盟拿下28.8%的選票，緊隨在後是得票率為20.2%的另類選擇黨（AfD）。現任總理蕭茲領導的社民黨以16.2%屈居第三，也創下第二次世界大戰來最差表現。

梅爾茨表示，他希望在未來兩個月內完成籌組聯合政府。「世界不會等待我們——歐洲正在等待德國，再次擔任更強有力的領導角色」。

歐元周一在亞洲早盤交易走強，升值0.3%至1.0487美元。由於出口民調結果大致符合市場預期，投資人的關注點將轉向梅爾茨能否儘速組建政府。

梅爾茨所屬的中間偏右基民黨/基社黨（CDU/CSU）聯盟恐怕需要同時拉攏社民黨和綠黨組建根據議會最終的組成情況，梅爾茲可能需要同時與這兩個政黨合作，組建三黨聯合政府。

所有主要政黨都拒絕和另類選擇黨談聯合執政，將這一反移民政黨排除在政府之外。

蕭茲表明，他無意協助和基民聯主導的聯盟洽談聯合執政，將專注於他現有總理職務直至新政府正式上任。「我們已經輸掉了這場選舉，」蕭茲說，「這是無可迴避的事實。」

社民黨同領導人克林貝爾（Lars Klingbeil）暗示，他們可能會選擇不加入聯合政府，讓梅爾茨自己去傷腦筋。

克林貝爾說：「我在此強調，責任可以在執政中承擔，也可以在在野中承擔，現在的執政任務落到梅爾茨肩上。」

蕭茲表明，他無意協助和基民聯主導的聯盟洽談聯合執政，將專注於他現有總理職務直至新政府正式上任。
蕭茲表明，他無意協助和基民聯主導的聯盟洽談聯合執政，將專注於他現有總理職務直至新政府正式上任。

基民黨 社民黨 蕭茲

延伸閱讀

德國會大選出口民調 基民黨躍居最大黨

德國智庫：若沒有移民 2040年勞動力將減少一成

瑞士抗議德國選項黨總理候選人：住所前示威 發布「驅逐機票」

德國選戰尾聲：「綠色、左翼瘋子」 vs. 「迷你川普」

相關新聞

德大選 基民黨有望成最大黨

德國國會下議院聯邦議院廿三日舉行大選，當地時間上午八時至晚間六時（台灣時間同日下午三時至廿四日凌晨一時）可投票。下任總理...

曾是全球家電霸主 為何Panasonic在年輕市場中消失？

「如果我們再不改變，就會跟恐龍一樣滅絕。」Panasonic的CEO楠見雄規在2022年內部會議發出警告。所有董事和他一樣，不敢相信看到的品牌認知度調查結果：日本20多歲年輕人中，只有53%認識這個百年企業。曾是全球最大電器製造商，為何在年輕市場中消失？這是日本企業品牌老化的冰山一角，或背後有更深層的產業危機？

德國會大選出口民調 基民黨躍居最大黨

提前舉行的德國國會下議院聯邦議院大選於台灣時間24日凌晨1時結束投票，綜合紐約時報及德國之聲（DW）報導，首波出口民調顯...

川普安全承諾 亞洲盟友怕變卦

美國總統川普持續推動俄烏戰爭結束，卻排除烏克蘭參與協商，象徵美國其中一項外交政策驟然轉向，並且施壓烏克蘭接受礦產協議，已...

瑞士抗議德國選項黨總理候選人：住所前示威 發布「驅逐機票」

德國聯邦大選前夕，約250人在德國選項黨（AfD，又譯另類選擇黨）總理候選人魏德爾（Alice Weidel）的瑞士住所外舉行抗議活動。大選前的民調顯示，這一右翼民粹主義、部分極右翼政黨的支持率約為20%，位居第二，僅次於基民盟/基社盟聯盟黨約30%的支持率。

德國選項黨為何在中國受歡迎？

「親愛的中國朋友們，祝大家新年快樂！」不久前，在中國社媒網站上，流傳著許多魏德爾(Alice Weidel)拜年的圖卡。這位德國選項黨(AfD)的主席，早年曾經在中國留學、工作。魏德爾在德國聯邦議會演講的視頻也時常在中國社媒上獲得很高的播放數量，發帖者還往往配上富有激情的音樂，評論區的用戶也紛紛發表「人間清醒」、「德意志重振雄風」之類的點評。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。