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烏克蘭設定今年結束戰爭 路透稱澤倫斯基願為和平放棄總統

任德國總理呼聲高 梅爾茨：歐洲防衛須不靠美國自主

中央社／ 柏林23日綜合外電報導

德國國會大選中可望勝出的保守派在野黨領袖梅爾茨今天表示，美國與歐洲關係因為烏克蘭和北大西洋公約組織資金等議題而緊張日增之際，歐洲必須快速提升自身防衛能力。

法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）於選後在電視上與其他候選人辯論時指出，根據美國總統川普上週表態，顯然美方「大體上對歐洲命運漠不關心」，「對我而言，當務之急絕對會是盡可能快速增強歐洲」，以便可以一步步地，在國防事務上「真正達成不靠美國而獨立自主」。

他說：「我非常好奇，從現在到6月底北大西洋公約組織（NATO）高峰會的這段期間會發生什麼事。」

梅爾茨同時表示，「我們是否依然會在當前形式之下討論北大西洋公約組織，還是我們將得更快速許多地建立獨立的歐洲防衛能力」，這是個問題。

領導基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）的梅爾茨表示，他對美國「沒有任何幻想」。

他同時針對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）「近日干預德國大選選戰」重申譴責。川普重要盟友馬斯克力挺對莫斯科立場友善的極右派德國另類選擇黨（AfD）。

德國今天舉行國會大選，根據出口民調，基督教民主黨/基督教社會黨聯盟以28.5%到29%得票率勝出，德國另類選擇黨則以19.5%到20%得票率居次。

如果最終計票結果與出口民調一致，梅爾茨幾乎篤定將成為歐洲最大經濟體下任總理。

德國 美國 馬斯克

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