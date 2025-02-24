德國大選保守派勝出 川普發文稱頌

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

德國主要保守派聯盟在國會大選中勝出，美國總統川普今天稱之為「對德國、對美國而言偉大一天」。

法新社報導，川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台上以全部大寫字母發文說：「跟美國很像，德國人民也厭倦沒有常識的施政理念，尤其是在能源和移民議題上，這種情況已經盛行那麼多年了。」

根據出口民調，德國保守派基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）以28.5%到29%得票率贏得今天的國會大選。川普緊密盟友、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）力挺的極右派德國另類選擇黨（AfD）則以19.5%到20%得票率居次。

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