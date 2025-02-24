德國會大選出口民調 基民黨躍居最大黨

提前舉行的德國國會下議院聯邦議院大選於台灣時間24日凌晨1時結束投票，綜合紐約時報及德國之聲（DW）報導，首波出口民調顯示，在野的基民黨（CDU／CSU）一如預料躍居最大黨，得票率29％。

極右翼的德國另類選擇黨（AfD）也以19.5％的得票率，自2013年2月創黨以來首次成為第2大黨。但此一得票率低於預期。

綠黨和總理蕭茲的社民黨（SPD，代表色紅色）得票率分別為13％與16％。原由他領導的「紅綠燈」3黨執政聯盟成員、德國的自由民主黨（FDP，代表色黃色）更不到5％，有可能無法進入聯邦議院。「左派黨」（Die Linke）排第5，略高於8％。從左派黨分裂出來的莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）不到5％。

社民黨這次大選的得票率，遠低於上次2021年的25.7%。

第1波出口民調對預測德國最終的計票結果，在歷史上有很高的準確性。69歲的基民黨領袖、總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）此前則表示，希望在4月復活節假期前完成組閣談判。