德國選戰尾聲：「綠色、左翼瘋子」 vs. 「迷你川普」

選戰的最後一天，有望成為下屆德國總理的梅爾茨在講演中告訴人們，德國的左翼政治已經結束，上街遊行反對右翼極端的人們是「綠色和左翼的瘋子」。對方則抨擊他是迷你川普。

本次議會競選中，當選總理呼聲最高的梅爾茨（Friedrich Merz）在周六(2月月22日)慕尼黑舉行的競選尾聲活動中說，「左翼運動已經結束了。在德國，左翼人士已不再能構成多數，不再有左翼政治，它已經終結，不會再出現。」

梅爾茨稱，他領導的聯盟黨將再次「為大多數民眾制定政策」，「為那些能夠理性思考、頭腦清醒的大多數人」，而不是「為世界上那些綠色和左翼的瘋子們」。

梅爾茨的言論針對目前反對右翼政治而上街示威游行的人們。周六，在他說以上這些話時，德國多個城市都舉行了聲勢浩大的示威活動，在Fridays for future等左翼非政府組織領導下，反對右翼極端主義。據警方稱，在漢堡有超過4萬人走上街頭，在西南部城市弗萊堡，警方估計示威者人數在2萬至2.5萬之間。奧格斯堡、埃森、慕尼黑等城市周六均出現千人以上的反極端右翼游行。

社民黨主席之一的克林貝爾（Lars Klinbeil）指責梅爾茨的言論是在分裂社會，他在X平台上寫道：「梅爾茨在競選的最後階段，進一步加深了我們國家民主陣營中的分裂，」，「你可以這麼做，但並不明智。」

社民黨秘書長米爾施(Matthias Miersch)更是將梅爾茨稱作「迷你川普」，他對德新社表示，梅爾茨的言論代表了這次競選活動的低谷，因為他「沒有選擇團結，而是決定再次加深分裂。」米爾施批評道，「誰想結束左翼政策，就等於告訴數百萬人，你們的憂慮太不重要。這不是聯邦總理該說的話，它是一個煽動者的言辭。只有迷你川普才會這樣說話。」

相比而言，綠黨方面的譴責顯得無足輕重。綠黨主席之一的布蘭特娜（Franziska Brantner）在X發帖問道：「梅爾茨受了啥刺激？這樣分化，這樣謾罵 -- 目前的這個國際局勢，難道負責任和團結不是這一時刻的使命嗎。」

（綜合報導）

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