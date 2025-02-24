瑞士抗議德國選項黨總理候選人：住所前示威 發布「驅逐機票」

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德國聯邦大選前夕，約250人在德國選項黨（AfD，又譯另類選擇黨）總理候選人魏德爾（Alice Weidel）的瑞士住所外舉行抗議活動。大選前的民調顯示，這一右翼民粹主義、部分極右翼政黨的支持率約為20%，位居第二，僅次於基民盟/基社盟聯盟黨約30%的支持率。

周六，反對選擇黨嚴格移民政策及其他立場的人們在瑞士小鎮艾因西德倫（Einsiedeln）遊行抗議。抗議者高呼「納粹滾出去」，並舉著寫有「1933年絕不重演」等標語的牌子──1933年是指希特勒上台的那一年。在這場獲得批准的抗議活動中，警方一度臨時拘留了5人。

與此同時，受社交媒體上的呼籲影響，反對抗議者的示威者也來到魏德爾住所前，與抗議人群對峙，現場發生挑釁和衝突。警方報告稱，現場氣氛緊張，一些人發生了肢體衝突。然而，官方表示，沒有人員受傷，也未出現重大騷亂。

給魏德爾的「驅逐機票」

就在前一天，瑞士的一個團體印製了一張諷刺性「驅逐機票」，對象是魏德爾。 這一舉動的靈感來源於德國選項黨此前在卡爾斯魯厄地區（Karlsruhe）的一次競選活動。當時該黨分發了一種偽裝成登機牌的「驅逐機票」，對象是所謂的「非法移民」，此舉引發廣泛爭議。

然而，這次瑞士團體製作的機票反向諷刺，目標直指魏德爾本人──她是德國選項黨的總理候選人，同時長期居住在瑞士。據瑞士媒體《Blick》報導，這張「驅逐機票」附帶了一封由「瑞士直接民主協會」（Swiss Association for Direct Democracy）簽署的信件。信件開頭諷刺性地感謝魏德爾選擇在瑞士定居，並稱贊她的「多元文化、彩虹家庭」生活──她的同性伴侶來自斯里蘭卡，兩人共同撫養著兩個領養的孩子。

然而，信件接著批評道： 「我們這些愛國者都認為，任何定居外國的人都應當融入當地社會並接受其價值觀。但遺憾的是，我們一再看到，您的政治活動與這一精神背道而馳。」 這張機票上的乘客信息被標注為「對民主的威脅」，目的地是「安全的原籍國」。登機口被戲謔地寫成「WTF」(What The Fuck，常用於表示驚訝、不解或者憤怒），而出發日期則設定在2月23日──這一天正是德國聯邦大選的日子。這一行為旨在諷刺魏德爾及選項黨的排外政策，尤其是該黨針對移民的激進立場。該黨自詡為傳統家庭模式的捍衛者，反對同性戀等「非傳統」生活方式。而魏德爾本人卻長期居住在瑞士並擁有跨文化彩虹家庭。

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