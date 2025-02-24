聽新聞
0:00 / 0:00

德大選 基民黨有望成最大黨

聯合報／ 國際中心／綜合報導
德國廿三日國會大選，廣獲看好將成下任總理的基民黨黨魁梅爾茨（右）當天前往投票。（歐新社）
德國廿三日國會大選，廣獲看好將成下任總理的基民黨黨魁梅爾茨（右）當天前往投票。（歐新社）

德國國會下議院聯邦議院廿三日舉行大選，當地時間上午八時至晚間六時（台灣時間同日下午三時至廿四日凌晨一時）可投票。下任總理呼聲很高的基民黨黨魁梅爾茨廿一日在造勢活動喊出，這次大選不僅代表政黨輪替，更將徹底重繪世界地圖。

外媒報導選前民調支持率前三高政黨，依序是基民黨百分之廿九、極右翼的德國另類選擇黨（AfD）百分之廿、總理蕭茲的社民黨（SPD）百分之十六。

約五千九百萬名德國公民擁有投票資格，將選出六百卅席議員，再由這些議員選出新任總理。由於此次大選適用新選舉法規，故總席次減少達一百席至六百卅席。

德總理蕭茲廿三日前往投票，其社民黨在選前民調落居第三。（法新社）
德總理蕭茲廿三日前往投票，其社民黨在選前民調落居第三。（法新社）

德國原定九月廿八日舉行的四年一度國會大選提前七個月投票，而自西德至東、西德合併後的德國，提前大選的前例只有在一九七二年、一九八三年及二○○五年發生過。

蕭茲二○二一年十二月成為總理，由社民黨（代表色紅色）與綠黨（綠色）及德國自由民主黨（FDP，黃色）組成三黨執政聯盟，打破長期執政的基民黨籍前總理梅克爾大聯合政府。

去年十一月蕭茲領導的「紅綠燈」執政聯盟解體，主要肇因為內閣中未能對年度總預算取得共識，他隨即開除自民黨籍財長林德納，蕭茲並在下月中罕見地向國會自提對他的總理信任案。在信任案未過關下，蕭茲即喪失國會多數信任，總統史坦麥爾即下令解散國會並宣布提前大選。

AfD這次推黨主席魏德爾擔任總理候選人，席次有望大有斬獲；莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）則推出莎拉瓦根克內希特。林德納為FDP總理候選人，綠黨派哈柏克，基民黨則派梅爾茨，梅爾茨選前喊出成為總理後將讓德國變得更強硬，在俄羅斯與中國大陸面前強力為德國和歐洲發聲。廿二日約有二百五十名群眾在瑞士艾因西德倫鎮的魏德爾所外表達抗議，共五人被捕。

德國刻意設計的選制很少會讓單一政黨取得絕對多數。選前民調大多顯示這次沒任何政黨接近單獨過半。由於德國在聯邦政府層級上並無少數政府的傳統，這代表很可能將由兩個以上政黨組成聯合政府。能否組成強有力的德國新政府，對全歐洲因應川普2.0，以及俄烏終戰和談甚至其他地區的紛亂將至關重要。

大選 德國 蕭茲

延伸閱讀

德國大選之際 數百群眾赴極右政黨領袖瑞士住所示威…5人被捕

德國大選開跑 民調曝「這黨派勝算大」…誰有望當選、誰面對抉擇？

德國大選的3個小鎮選區 左右歐洲移民政策

歐洲人寄望德國選民 回應川普新世界秩序

相關新聞

德大選 基民黨有望成最大黨

德國國會下議院聯邦議院廿三日舉行大選，當地時間上午八時至晚間六時（台灣時間同日下午三時至廿四日凌晨一時）可投票。下任總理...

德國選項黨為何在中國受歡迎？

「親愛的中國朋友們，祝大家新年快樂！」不久前，在中國社媒網站上，流傳著許多魏德爾(Alice Weidel)拜年的圖卡。這位德國選項黨(AfD)的主席，早年曾經在中國留學、工作。魏德爾在德國聯邦議會演講的視頻也時常在中國社媒上獲得很高的播放數量，發帖者還往往配上富有激情的音樂，評論區的用戶也紛紛發表「人間清醒」、「德意志重振雄風」之類的點評。

川普2.0+極右翼 陰影籠罩德大選

去年十一月美國總統大選結束後才一天，德國聯合政府就宣布解體，原本應在今年九月的德國大選提早於二月舉行，德國政治領袖們很快...

「美國優先」成警訊…川普減少對外援助 恐將全球影響力拱手讓給大陸？

從解散美國國際開發署（USAID）到退出國際組織，川普推行的激進「美國優先」政策引起了一些議員和專家的擔憂——尤其是在華盛頓憂慮北京日益增長的影響力可能損害美國利益的當下…

5個月前遇空襲身亡…悼念真主黨前領袖納斯拉勒 黎巴嫩數萬人參加喪禮

黎巴嫩今天有數萬群眾聚集在首都貝魯特市郊參加公開喪禮，悼念遇襲身亡的真主黨前領袖納斯拉勒。以色列在近5個月前發動空襲擊斃...

德國國會大選投票日 柏林選民踴躍投票、民意多元

德國國會大選今天登場，選舉結果備受矚目。柏林選民一早陸續前往投開票所，用實際行動表達自己的政治訴求。有人關心移民與經濟，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。