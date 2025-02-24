川普2.0+極右翼 陰影籠罩德大選

去年十一月美國總統大選結束後才一天，德國聯合政府就宣布解體，原本應在今年九月的德國大選提早於二月舉行，德國政治領袖們很快就意識到這場大選與川普2.0息息相關。

德國總理蕭茲和最大在野黨基民黨主席梅爾茨等朝野領袖皆示警德美關係將變緊張甚至斷絕，並矢言填補川普回任下，那個能引領歐洲乃至全球的領導者真空。

紐約時報報導說，川普回任才幾周就將基輔和歐洲各國排除在俄烏終戰和談之外，並擁抱持對外擴張主義的俄國普亭政權，還揚言撤離過去幾十年來保護德國的美國駐軍。德國人此次如何投票，形同歐洲如何回應川普2.0的新世界秩序，其影響也將遠超歐洲。

美國有線電視新聞網（CNN）也報導說，川普回任在廿日滿月，被認為已改變世界甚至拆解美國過去八十年來建構的全球體系和國際秩序。前波蘭總理莫拉維茨奇也對法新社說，如今大西洋兩岸可謂漸行漸遠。

梅爾茨近一周來公開質疑美國今後是否仍將維持民主制度，並質疑北約（NATO）會否繼續存在。蕭茲則明言德、歐都必須準備好在川普不是盟友下自行行動，還強調歐洲的經濟區人口達四點五億，比美國「更大更強」，「我們（歐洲人）能管好自己的事」。

至今還沒見到有哪位歐洲國家的領袖挺身而出引領全歐來反對川普的新外交政策或經濟計畫，包括對歐洲企業徵高關稅的威脅作為。原本可望當領頭羊的法國總統馬克宏與英國首相施凱爾，均囿於國內的支持率不振而受影響。

尤其德國國力下降更凸顯這次大選的重要性，其出口導向的經濟模式已崩潰，國內經濟情況近五年來幾乎原地踏步。

德國政局也陷入反移民、政府開支、去管制化和繁瑣的行政流程等諸多問題。另一項挑戰則是，美國副總統范斯及科技富豪馬斯克等川普政府高官毫不掩飾地高調支持極右翼的德國另類選擇黨，而該黨很可能在此次大選大有斬獲，預料恐加劇德國政治的分裂。