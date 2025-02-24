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川普安全承諾 亞洲盟友怕變卦
美國總統川普持續推動俄烏戰爭結束，卻排除烏克蘭參與協商，象徵美國其中一項外交政策驟然轉向，並且施壓烏克蘭接受礦產協議，已引發亞洲盟友憂心美國對亞洲的安全承諾。
川普最近和俄國總統普亭通話，同意推動俄烏停戰後，美俄高階代表團上周在沙烏地阿拉伯會面，卻沒有烏克蘭代表與會。
這些消息在美國的亞洲盟友之間引發不小意見，華爾街日報（WSJ）指出，一些官員在私下表達憂慮，擔心川普可能與中國大陸及北韓等政權，追求某種交易。
而且川普也在推動與烏克蘭談成礦產協議，希望「回收」美國資助烏克蘭抵抗俄軍的上百億美元。他22日表示，美國要求取得稀土、石油或「任何我們能拿到的東西」，「我認為我們已非常接近達成協議」。
紐約時報報導，美國已提出條件更嚴苛的新版提案，烏克蘭要把礦產、天然氣及石油等天然資源收入，及港口和其他基礎設施一半收入交給美國。
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