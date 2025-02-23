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5個月前遇空襲身亡…悼念真主黨前領袖納斯拉勒 黎巴嫩數萬人參加喪禮

中央社／ 貝魯特23日綜合外電報導
黎巴嫩今天有數萬群眾聚集在首都貝魯特市郊參加公開喪禮，悼念遇襲身亡的真主黨前領袖納斯拉勒。法新社
黎巴嫩今天有數萬群眾聚集在首都貝魯特市郊參加公開喪禮，悼念遇襲身亡的真主黨前領袖納斯拉勒。法新社

黎巴嫩今天有數萬群眾聚集在首都貝魯特市郊參加公開喪禮，悼念遇襲身亡的真主黨前領袖納斯拉勒。以色列在近5個月前發動空襲擊斃納斯拉勒，對真主黨造成沉重打擊。

路透社報導，支持者攜帶納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的照片及真主黨（Hezbollah）旗幟，於今天上午聚集在卡密拉·夏蒙體育城體育場（Camille Chamoun Sports City Stadium），參加納斯拉勒及其他遇害領袖的集體喪禮。

這座體育場位於真主黨控制的貝魯特（Beirut）南郊，共有5萬5000個座位，在喪禮預定開始前數小時，幾乎座無虛席。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）、什葉派政界人士和民兵指揮官在內的伊拉克代表團及葉門叛軍青年運動（Houthi）代表團預定出席這場喪禮。

從黎巴嫩南部前來參加喪禮的該國男子納斯雷丁（Hassan Nasreddine）表示：「身為一個人，我們可能失去許多，但我們並未失去反抗的價值。」

法新社報導，來自黎巴嫩及其它地方的許多男子、女性及孩童在刺骨寒風中步行前往喪禮現場，55歲悼念者馬蒂（Umm Mahdi）說，自己前來看納斯拉勒最後一面，眾人感到哀傷。

以色列軍方今天則在社群媒體X發文指出：「今天是納斯拉勒的喪禮。世界在今天變得更加美好。」

以色列 真主黨 空襲 體育 黎巴嫩

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