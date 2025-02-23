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德國大選之際 數百群眾赴極右政黨領袖瑞士住所示威…5人被捕

中央社／ 艾因西德倫22日綜合外電報導

瑞士當局表示，今天約有250人在艾因西德倫鎮針對極右翼「德國另類選擇黨」黨魁韋德爾發動示威，並引發氣氛緊張的反示威活動，共有5人被捕；韋德爾在當地擁有住所。

路透社報導，瑞士警方指出，數百名反示威的群眾也前往艾因西德倫鎮（Einsiedeln）。

德國另類選擇黨（AfD）黨魁韋德爾（Alice Weidel）及其伴侶、出生於斯里蘭卡的女性電影製片人在艾因西德倫擁有一間房子，韋德爾的其它住所則位於德國境內。

反對AfD強硬移民立場和其他政策的民眾於艾因西德倫遊行，他們高喊「納粹滾蛋」口號，還有人高舉寫著「絕不能讓1933年重演」等標語的牌子；1933年是指納粹德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）掌權的年分。

數百位當地居民看著遊行隊伍在大批警力戒備下穿過小鎮，反示威方則發出噓聲，試圖壓過抗議群眾的口號。

警方還提到，5名攜帶違禁物品或未遵守警方命令的人士遭到拘捕，現場氣氛劍拔弩張，有些人還爆發肢體衝突，所幸沒有人員受傷，也未引發重大騷亂。

民調顯示，AfD目前在德國約有20%支持率。受益於選民擔憂移民問題以及對經濟的失望情緒，AfD可望在2月23日德國國會大選拿下第2名，現年46歲的韋德爾則是AfD總理人選。

德國 民調 瑞士 移民

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