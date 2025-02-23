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德國大選開跑！約6千萬選民投票 將選出630名議員

中央社／ 柏林23日專電
德國國會大選今天投票，各地投票站上午8時開放，約有6000萬名德國公民擁有投票資格，將選出聯邦議院630席議員，再由630席議員選出德國下一任總理。圖為德國總理蕭茲在德國一個投票站為聯邦選舉投票。歐新社
德國國會大選今天投票，各地投票站上午8時開放，約有6000萬名德國公民擁有投票資格，將選出聯邦議院630席議員，再由630席議員選出德國下一任總理。圖為德國總理蕭茲在德國一個投票站為聯邦選舉投票。歐新社

德國國會大選今天投票，各地投票站上午8時開放，約有6000萬名德國公民擁有投票資格，將選出聯邦議院630席議員，再由630席議員選出德國下一任總理。

原定在今年9月28日舉行的德國國會大選，提前7個月在今天舉行，這種提前大選的情況只在1972年、1983年和2005年發生過。

社會民主黨（SPD）籍總理蕭茲（Olaf Scholz）在2021年12月接任總理，蕭茲帶領社民黨邀請綠黨（Greens）和自由民主黨（FDP）組成3黨聯盟的執政聯盟，打破前總理梅克爾長期以來的大聯合政府。

去年11月初，德國執政聯盟瓦解，由於內閣成員無法對年度總預算達到執政共識，蕭茲開除內閣成員、自民黨籍的前財政部長林德納（Christian Lindner），並在12月中向國會提出總理信任案。

蕭茲信任案未通過，在總理失去國會信任之下，德國總統史坦麥爾（Frank Walter Steinmeier）隨後下令解散國會，並宣布國會選舉提前。

各黨在這次大選的總理候選人數量也較以往多，除競選連任的蕭茲外，還有現任經濟部長、綠黨籍哈柏克（Robert Habeck）代表綠黨角逐總理大位；林德納為自民黨總理候選人。

國會最大反對黨聯盟黨（Union）的黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）代表基督教民主聯盟（CDU）角逐總理大位。德國極右翼黨派、德國另類選擇黨（AfD）推黨主席魏德爾（Alice Weidel）出任總理候選人。莎拉瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）代表莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）角逐總理。

此外，這次競選政黨數量明顯減少，2021年德國登記參選的政黨有47個，今年為29個，估計與選舉籌備時間較短有關，較小的政黨無法在短時間內蒐集所需選民簽名連署。此外，本屆選舉適用德國新的選舉法，新一屆的國會規模將減少100席至630席。

大選 德國 投票 蕭茲

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