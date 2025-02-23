日皇德仁迎接65歲生日 談二戰80周年：一直銘記著許多人遭受的苦難
日皇德仁今天迎接65歲生日，他日前談到今年適逢二次大戰結束80週年時說，「我一直銘記著許多人遭受到的苦難」，並認為重要的是將悲慘經歷與歷史傳承給不知道戰爭的世代。
日本讀賣新聞報導，德仁在日前舉行的記者會上談到今年適逢二次大戰後80週年時說，「對於（戰時）各地罹難者及經歷苦難的人們，要再度表達我的心意」，展現出身為國民整體象徵的日皇追悼戰歿者的決心。
德仁舉自己跟皇后雅子曾一同前往二戰時期遭原子彈轟炸的廣島與長崎，及二戰後期成為美日激戰地的沖繩等地訪問為例說，「我一直銘記著許多人遭受到的苦難」。
他說，「在戰爭記憶正逐漸被淡忘的今天，重要的是將悲慘的經歷與歷史傳承給不知道戰爭的世代」。
德仁說，過去跟雅子曾在不同場合聽上皇明仁夫婦談到戰時經歷，「作為日本國民整體象徵，為了確實承繼上皇想法並善盡作為象徵的責任義務，我會更加努力」。
德仁夫婦今年將前往沖繩、廣島與長崎等地訪問，面對過去戰爭的慘禍。
另一方面，談到因為高齡化及結婚造成皇族人數減少，德仁說，「這是關係到皇室未來的問題」，但並未觸及制度問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言