快訊

冷氣團來襲！4縣市低溫特報 最冷跌破10度凍到明天

半導體技術排名洗牌？南韓研究機構：大陸用2年「全面反超」韓

日皇德仁迎接65歲生日 談二戰80周年：一直銘記著許多人遭受的苦難

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本東京皇宮陽台上，日本德仁天皇（左）和雅子皇后向祝福者揮手致意。歐新社
日本東京皇宮陽台上，日本德仁天皇（左）和雅子皇后向祝福者揮手致意。歐新社

日皇德仁今天迎接65歲生日，他日前談到今年適逢二次大戰結束80週年時說，「我一直銘記著許多人遭受到的苦難」，並認為重要的是將悲慘經歷與歷史傳承給不知道戰爭的世代。

日本讀賣新聞報導，德仁在日前舉行的記者會上談到今年適逢二次大戰後80週年時說，「對於（戰時）各地罹難者及經歷苦難的人們，要再度表達我的心意」，展現出身為國民整體象徵的日皇追悼戰歿者的決心。

德仁舉自己跟皇后雅子曾一同前往二戰時期遭原子彈轟炸的廣島與長崎，及二戰後期成為美日激戰地的沖繩等地訪問為例說，「我一直銘記著許多人遭受到的苦難」。

他說，「在戰爭記憶正逐漸被淡忘的今天，重要的是將悲慘的經歷與歷史傳承給不知道戰爭的世代」。

德仁說，過去跟雅子曾在不同場合聽上皇明仁夫婦談到戰時經歷，「作為日本國民整體象徵，為了確實承繼上皇想法並善盡作為象徵的責任義務，我會更加努力」。

德仁夫婦今年將前往沖繩、廣島與長崎等地訪問，面對過去戰爭的慘禍。

另一方面，談到因為高齡化及結婚造成皇族人數減少，德仁說，「這是關係到皇室未來的問題」，但並未觸及制度問題。

二戰 廣島 德仁 戰爭 日本

延伸閱讀

川普想「經濟殖民」烏克蘭？美烏交易協議疑曝光 條件比二戰德日還慘

日本因應台灣有事避難計畫曝！沖繩離島12萬人撤至九州 但1問題沒喬攏

婁峻碩、焦凡凡沖繩世紀婚禮 Tiffany珠寶助攻巧藏深意

婁峻碩、焦凡凡砸百萬沖繩婚！大咖賓客曝光

相關新聞

日本多地積雪量續增！青森酸湯積雪逾5公尺 弘前市160公分寫新高

日本部分地區正受強烈寒流侵襲，其中以靠日本海側為主地區紛紛降雪，且積雪量持續增加，例如青森縣酸湯地區積雪來到506公分，...

日皇德仁迎接65歲生日 談二戰80周年：一直銘記著許多人遭受的苦難

日皇德仁今天迎接65歲生日，他日前談到今年適逢二次大戰結束80週年時說，「我一直銘記著許多人遭受到的苦難」，並認為重要的...

德國今大選 基民黨梅爾茨勝算大 但范斯、馬斯克力挺「另類選擇黨」

德國23日舉行大選，保守派雖被看好勝算較大，但極右派另類選擇黨(AfD)的崛起不容小覻；值此歐洲及德國經濟動盪動之際，川...

教宗方濟各病危 肺炎惡化 引發敗血症 住院已逾1周

天主教教宗方濟各(Pope Francis)住院治療支氣管炎已逾一周，病情非但未好轉，還持續惡化，而且因為呼吸困難處於病...

德國大選的3個小鎮選區 左右歐洲移民政策

德國巴伐利亞邦薩爾河畔蘭道(Landau an der Isar)、肯普滕(Kempten)、普法爾基爾興(Pfarrk...

以色列延後釋放620囚 哈瑪斯痛批違停火協議

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯22日依據加薩走廊停火協議釋放6位以色列人質後，以國官員表示，延後原定於同日釋放數百名巴勒斯坦囚犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。