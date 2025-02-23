德國大選開跑 民調曝「這黨派勝算大」…誰有望當選、誰面對抉擇？

這是一場短暫而激烈的競選。有一個詞反復出現：轉向。「你們在三年時間裡，試圖在德國推行左派政治，你們不能再繼續這樣做了」，保守派聯盟黨總理候選人梅爾茨在選舉兩周前在聯邦議院發言時說。

他此言指向社民黨（SPD）和綠黨（die Gruenen），這兩個左派政黨和自民黨(FDP)組成的「紅綠燈」聯合政府2021年開始執政。2024年11月，在經過數月的圍繞政府預算的爭吵後，聯合政府破裂。結果是德國在今年2月23日舉行提前大選。

社民黨面對失敗

綠黨在目前的民調中的支持率與2021年上屆大選前基本保持一致，而社民黨和自民黨的支持率則大幅下挫。自民黨很可能無法達到進入聯邦議院所需的5%的門檻。社民黨也可能慘遭失敗，任何低於20%的得票率都將是該黨在戰後歷史上的最差戰績。而目前社民黨的支持率還遠不到20%。

總理蕭茲將成為過去50年裡第一個連任失敗的社民黨總理，也是在任時間最短的一位總理。

聯盟黨領先 選項黨隨後

從民調看，梅爾茨最有機會成為下一屆總理。他領導的聯盟黨由基民盟和基社盟兩個「姐妹黨」組成，至2021年連續執政了16年，是本屆議會中最大的反對黨。民意支持度排在第二的是極右翼傾向的德國選項黨（AfD），該黨支持率為20%，比2021年時翻了一倍。

社民黨落敗，選項黨崛起，為什麼會發生這一情況？梅爾茨指出這與德國經濟滑坡有關：「我們國家的國民經濟（增長）眼下在歐盟是末位。」他說，已有5萬家企業倒閉，每年有近1000億歐元的企業資本流往國外。「我們的經濟在萎縮，已連續3年衰退。這在德國戰後歷史上是前所未有的。」

梅爾茨認為，蕭茲和經濟部長、綠黨候選人哈貝克「已經完全無視現實」，他們「就像兩個把企業搞得一塌糊涂的經理，卻還去對老板說，我們還想繼續再干4年。」

戰爭、能源危機、通貨膨脹

梅爾茨作為挑戰者發起越來越猛烈的攻擊，總理蕭茲則愈發陷入守勢。盡管他近來比過去幾年表現出更多的果斷、自信和戰鬥意志，但在施政內容上卻不得不一再為自己的政策進行辯護和辯解。

蕭茲指出，造成能源危機和通貨膨脹的不是他的政府，而是俄羅斯對烏克蘭的侵略。「我們的經濟至今都在與其後果作鬥爭，」蕭茲說，鑑於美國的現狀和美國總統特朗普「令人困惑」的一系列要求，接下來幾年，情況也不會變得更樂觀。「我們面對逆風，現實是，情況在未來數年不會發生根本改觀。」

焦點話題：移民

德國疲軟的經濟曾是選戰中討論最多的議題之一。但在巴伐利亞的阿沙芬堡（Aschaffenburg）發生一名阿富汗庇護申請人持刀襲擊事件後，移民問題成了頭號話題。而梅爾茨在案件發生後馬上宣布，要在大選前在聯邦議會推動通過收緊庇護政策的提案，不惜在必要的時候借助選項黨的支持。

當一月底，聯盟黨提交的第一個議案在聯邦議院表決時因選項黨的支持而獲得多數通過時，選項黨議員歡呼雀躍。該黨議會黨團負責人鮑曼（Bernd Baumann）驚呼：「此時此地，一個新的時代開始了！現在AfD將成為引領的力量。」他還說，該黨願意同聯盟黨聯合執政。

拒絕與極右翼合作

這一次聯邦議院的表決後，全德國有數十萬民眾走上街頭抗議政壇的右傾動向。總理蕭茲表示，「你是不是與極右翼合作，這不是一件無所謂的事，在德國不是！」他說，民眾無法信任聯盟黨在大選過後不會與選項黨結盟的承諾。

遭到圍攻的梅爾茨不得不在接下來的數周時間裡，利用每一個機會宣示，排除與選項黨合作的可能性。他強調，極右翼的目的是摧毀基民盟和基社盟，因此聯盟黨絕不會謀求與選項黨聯合執政。

誰可能與誰聯合？

然而，大選後聯盟黨無法單獨執政，而是需要至少一個聯合執政伙伴。通過選舉進入議會的黨派越多，組成多數進而組閣的難度就越大。根據目前民調，左翼黨應該能達到5%的門檻進入聯邦議院，而自民黨和薩拉·瓦根克內希特聯盟（BSW）則相當危險。

一旦自民黨也得以躋身聯邦議院，聯合執政就需要3個黨派。由於自民黨之前通過決議排除了再次與綠黨聯合組閣的可能性，那就只剩下一種可能，即聯盟黨、社民黨和自民黨聯合。如果自民黨沒能進入議會，那麼聯盟黨與社民黨或綠黨組閣都還有可能。

AfD被孤立

選項黨的總理候選人魏德爾預測，這樣一個聯合政府，結果只有一種可能性，那就是延續目前的政策。她說，選項黨不會加以阻撓，而德國的政治「轉向」只能被不必要地延遲。

在聯盟黨在聯邦議院執意推動表決的風波之後，社民黨和綠黨同聯盟黨的關系相當糟糕。最後與誰聯合組閣，無疑還要取決於哪一方能在多大程度貫徹自己的政治主張。

氣候保護議題被冷落

社民黨將會突出自己的社會福利政策主張，綠黨將突出氣候保護。"如果德國在2月23日選出一個宣布不願再履行既有氣候保護目標的政府，那麼歐洲也不會願意遵守自己的氣候目標。」綠黨候選人哈貝克說，「那全球的氣候保護就沒有希望了。那樣的話，沒有一個總理、氣候保護部長或歐盟委員能對印度和中國說：不要再燃燒那麼多煤炭，搞更多的可再生能源！」

梅爾茨知道，組閣談判必定十分艱難。但他強調，大選後各黨派有「政治責任」共同解決德國面臨的問題。他指出，這是消除選項黨壯大土壤的「最後一次機會」，「如果不能做到這一點，那我們今後面對是將不只是20%的右翼民粹主義（支持率）。」

他還說：「有朝一日，右翼民粹主義者將在聯邦議院獲得足夠席位以阻撓其他黨派的提議，讓修憲變為不可能，他們可能會朝多數更進一步。」有可能成為下屆總理的梅爾茨指出，社民黨、綠黨和自民黨都有義務防止這種情況發生：「這是你們無法推卸的責任，我們不會推卸這個責任。」

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