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教宗方濟各病情危急 拉丁美洲民眾為他祈禱

中央社／ 布宜諾斯艾利斯22日綜合外電報導

梵蒂岡今天表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）在羅馬住院且病況危急；消息一出，拉丁美洲各地民眾都為這位出生於阿根廷、首位來自這個區域的教宗祈禱。

路透社報導，從墨西哥到阿根廷、從太平洋沿岸到大西洋沿岸的天主教徒都去教堂望彌撒，點亮蠟燭祈禱教宗身體康復。

2013年成為教宗的方濟各，本月14日因支氣管炎入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），不過之後病況加劇轉為雙側肺炎，引發廣泛關切。

拉丁美洲天主教徒表示，由於文化背景相似，他們對教宗方濟各有一種親切感。

在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），自21日起到24日為止，晚間都會在地標方尖碑（Obelisk）投射出教宗的照片及「全城為您祈禱」的字樣。

鄰國巴西的民眾也一起祈禱；巴西是世界上最大的天主教國家。

方濟各最初是阿根廷耶穌會神父，後來被任命為布宜諾斯艾利斯大主教，接著擢升為樞機主教。

教宗 方濟各 阿根廷

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