德國大選前夕 暴動小貓柏林示威演出力挺烏克蘭

德國大選前夕，俄烏戰爭將進入第3年之際，俄羅斯異議女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）今天在柏林為支持烏克蘭的抗議活動演出。

「暴動小貓」是示威活動中的焦點，這場由俄國異議人士籌組的示威活動，呼籲德國大選當選人應繼續支持烏克蘭，抵禦俄軍的攻擊。

「暴動小貓」這次招牌的龐克裝扮包括印有「力挺烏克蘭」的T恤，以及藍黃相間的巴拉克拉瓦頭套（Balaclava），象徵著烏克蘭國旗的顏色。

在柏林街頭，約有200人不畏寒冬午後的低溫，來到著名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）參加活動。許多人用俄語高喊「對戰爭說不」，等待「暴動小貓」登台演出。

36歲的示威者維亞切斯拉夫（Vyacheslav）告訴法新社說：「做為俄國公民，來這裡表達我反對俄羅斯政權，對我來說很重要。」

他說：「在德國大選前一天，展現出有人反對極右翼極端主義，這很重要。」