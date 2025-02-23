德國大選開放雙國籍 旅德台灣人「首投族」初體驗

「29個政黨，我該投給誰？」隨德國新版「國籍法」生效，許多旅德多年的台灣人得以申請雙國籍，正式加入德國公民行列。對他們而言，今年大選不僅關乎德國未來，也是一場重返「首投族」行列的全新民主體驗。

德國新版「國籍法」去年6月27日生效，改變過去「單一國籍原則」，允許外國人在入籍時保留原國籍。新規上路後，德國迎來超過20萬份入籍申請，根據聯邦統計局，2024年各大城市收到的入籍申請數量是過去的2到3倍。

從遞件到正式成為德國公民，需耗時3個月到半年，在國籍法上路後第一時間申請入籍的外國居民，剛好可以趕上今年大選，以「德國新公民」身分，體驗及履行「投票」這項重要公民義務。

●台人德國「首投族」初體驗 公民入籍考試助力

許多旅居德國多年的台灣人，也成為今年德國大選的「首投族」。

在德國生活邁入第16年的劉欣怡今年1月正式獲得德國公民身分。她表示，過去沒有考慮入籍的原因是「不想放棄台灣人」的身分。

她認為成為德國公民，給她帶來很棒的政治參與機會：「申請的時候知道德國可能會提早大選，很高興能趕在投票日之前拿到德國籍。」

旅居柏林7年的Willen去年10月取得德國公民身分，他受訪時坦言，提高生活便利性是他申請德國籍的主要考量。以剛返鄉過年回來的經驗為例，Willen說：「入境德國時完全不用跟真人接觸，全程自動化通關，入境順暢很多。」

除了滿足一定居留與繳稅年限，「通過公民入籍考試」也是申請德國籍不可或缺的條件。考試內容包含基本德國歷史、政治體制、公民常識等33道選擇題。

劉欣怡告訴中央社，雖然她已在德國居住多年，準備入籍考試對她了解這個國家仍有一定幫助，例如此次她在入籍考試被問到，一黨政黨票得票率需超過「5%門檻」才得以進入國會，這對即將投下人生第一張德國選票的她來說，這樣的知識尤為實用。

●29個政黨選哪個？首投族善用AI工具

對「首投族」來說，除了理解選制外，最困難的問題莫過於「要投給誰？」許多新公民透過人工智慧（AI）工具、線上資源來研究各政黨立場與政策，為投票做好準備。

旅德10年，在柏林從事數位產業的林佩儀分享，她使用聊天機器人ChatGPT幫助自己決定支持對象。

「一開始我問ChatGPT，這次選舉有幾個政黨參加？結果發現竟然有29個！」她說，「我請ChatGPT列出所有政黨，再逐一研究它們的政見，看看哪些符合我的關注領域。」

林佩儀表示，柏林是座國際化都市，很多拿到雙重國籍的台灣人不一定德語很好。透過AI工具，可以降低語言障礙，讓不熟悉德語的德國新公民能夠「第一次投票就上手」。

劉欣怡因為時常和朋友討論政治，對大選要支持哪一個政黨早有定見。在她的同溫層中，比起支持某個政黨，以政策內容來投票的德國選民更多。

除了AI，德國聯邦公民教育中心（bpb）提供的政黨傾向測試App「Wahl-O-Mat」也成為選民決策的重要參考。這個系統透過一系列社會、經濟、環境等政策問題，幫助使用者匹配最符合自身立場的政黨，讓選擇更加直觀。

劉欣怡認為，這樣的測驗不僅幫助首投族，也讓選民更有意識地思考政策，而非單憑政黨形象或口號做投票決定。

●最關注移民問題 左黨、自民黨等小黨受歡迎

對於首次在德國投票的台灣人來說，「移民政策」是最受關注的議題。如何保障移民權益、改善移民融入政策，成為許多新公民投票時的重要考量。

劉欣怡表示，當前極右翼在歐洲多國崛起，德國也不例外。她指出，對移民較不友善的德國另類選擇黨（AfD）支持率已超過綠黨（Greens），成為德國第二大黨，這讓許多移民感到憂心。

劉欣怡指出，雖然在柏林這樣的國際化城市，移民相對受到歡迎，但她住在德東地區的朋友，明顯感受到強烈的排外氛圍，甚至在街上會感受到一種低氣壓，讓外國人不太自在。

「因此我在投票時，更傾向支持保障移民權益的政黨及候選人。」她表示，應會對重視移民與社會福利政策的左黨（Die Linke）投下一票。

對此林佩儀有不同看法。她表示，難民湧入確實對德國社會造成一定衝擊，因此她支持「對移民友善，但對難民庇護政策審慎」的自民黨（FDP）。

Willen最關心的問題，則是哪些政黨能夠獲得足夠席次組成聯合政府。「AfD的移民政策讓人擔憂，這與我們這些新公民的權益息息相關。」他表示應該會執行策略性投票，以減少極右翼候選人進入議會的機會。

記者觀察，旅德台灣人的選擇多元，並未形成單一的投票傾向。移民融合問題專家、政治學者佛蘭德（Hans Vorländer）指出，即使來自同一國家的移民，他們的投票傾向仍受到個人經歷、經濟狀況、社會適應程度等多種因素影響。

此外，新入籍者的投票率會隨著持有國籍時間的增加而提升，因此今年首次參與選舉的新公民，未來是否會成為穩定的投票群體，將是觀察德國政治版圖變化的指標。

對於一入籍就能馬上參與德國大選、持雙國籍的「台裔德國新公民」來說，今天的選舉不僅是德國民主初體驗，更象徵著在異鄉打拚多年的他們，終於也能透過選票發聲，傳達對自己生活所在地的願景與想望。