德國大選將登場 新政府決定歐洲未來應對策略

德國選民今天將投票選出新一屆國會，決定未來4年國家治理方向。

美聯社報導，歐洲最大經濟體德國是歐盟人口最多的國家，也是北大西洋公約組織（NATO）的重要成員，並且在俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，成為僅次於美國的第2大武器供應國。德國下一屆政府將在歐洲應對強勢美國新政府方面發揮關鍵作用。

以下是美聯社對德國大選及未來情況展望：

●投票日流程

投票時間為上午8時至下午6時。德國選民也可郵寄投票，但郵寄選票必須在投票日結束前送達投票站，才會被計算在內。

出口民調將會公布，投票結束後立即展開計票工作，選舉結果的大致情況應該很快就會明朗。最終官方結果預計會在24日早上揭曉。

●候選人有哪些？

有4名候選人競選下屆德國政府總理：隸屬於中間偏左的社會民主黨（Social Democrats）現任總理蕭茲（Olaf Scholz）；主流保守派基督教民主黨（CDU）候選人梅爾茨（Friedrich Merz）；來自綠黨（Greens）的現任副總理哈柏克（Robert Habeck）；以及極右派且反移民的德國另類選擇黨（AfD）候選人韋德爾（Alice Weidel）。

選前民調顯示，梅爾茨領導的基民黨以約30%支持率領先，德國另類選擇黨支持率約20%。蕭茲的社會民主黨和哈柏克的綠黨支持率則較低。

●數字看德國大選

在這個總人口達8400萬的國家中，至少有5920萬人有資格投票選舉新一屆聯邦議院（Bundestag）議員，再由630席的聯邦議院選出德國下一任總理。

選票上有29個政黨，但預計其中5到8個政黨將獲得足夠票數來贏得議會席位。大多數情況下，政黨必須獲得至少5%選票才能分得席位。

●選舉結束後有什麼後續安排？

德國的選舉制度很少會讓任何政黨獲得絕對多數，根據民調顯示，這次沒有任何政黨接近達成這一目標。由於德國在國家層級上並無少數政府的傳統，這意味著很可能會由兩個以上政黨組成聯合政府。

組建新政府的過程沒有正式監督機構，也沒有明確的時間限制。政黨會進行探索性磋商，確定與哪些政黨具有更多共同立場，接著進入正式的聯合政府談判階段。

這些談判通常會達成一份詳細的聯合協議，列出新政府計畫。這份協議通常至少需要獲得參與政黨的代表大會批准，有些政黨可能會選擇將其交由全體黨員投票表決。

一旦完成這些流程，聯邦議院將可選出新總理。

●這次選舉有何重大意義？

一個強有力的德國政府對歐洲應對新一屆美國政府，以及烏克蘭和其他地區的動盪將至關重要。

德國和鄰國法國傳統上是歐盟的引擎，但近幾個月來，這兩個大國都深受國內政治不穩定所困擾。

這次選舉比原訂時程提前7個月，因為蕭茲的3黨聯盟在去年11月瓦解，當時他們就如何振興過去兩年萎縮的經濟發生爭執。新政府最迫切的任務之一，將是找到一致的應對方案。

另一個挑戰將是進一步減少非正規移民數量，這一直是本次選舉的核心議題之一。

梅爾茨曾表示，如果他勝選，希望能在4月中旬組建新政府。蕭茲即將卸任的政府將繼續運作，直到聯邦議院選出新總理為止。