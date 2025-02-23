反對歐元 保加利亞右翼攻擊歐盟駐索菲亞代表處

這個冬天，感冒、流感與諾羅等病毒齊發，似乎讓人想不生病都難。倫敦帝國學院免疫學教授特雷戈寧（John Tregoning）表示：「空氣中充滿各種病原體，你隨時都在吸入。」若收集某人1分鐘呼出的氣體，裡面可能含有100到1萬個細菌、2萬5000個病毒與1個真菌。我們的免疫系統已經夠努力在守護身體，但如果想進一步增強免疫力，諸如補充維生素C、維生素D、益生原、益生菌等等，有用嗎？讓醫學專家們為您解開關於免疫力的迷思。...

2025-02-23 09:00