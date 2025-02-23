快訊

經典賽今對戰尼加拉瓜！ 蔣萬安大玩諧音梗：猛刮刮樂「瓜」不中

小資快看！YouTube會員便宜新訂閱方案來了 「Premium Lite」無廣告新選擇

教宗方濟各病危！梵蒂岡：過去24小時惡化 需輸氧氣血液

聽新聞
0:00 / 0:00

美棄烏克蘭？義總理挺川普：阿富汗事件不會重演

中央社／ 羅馬22日專電
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。路透
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。路透

美國總統川普主張烏克蘭無須參與俄烏停火談判，讓美國「棄烏論」甚囂塵上。義大利總理梅洛尼今天在演講中力挺川普，「我知道在川普領導下的美國，我們絕不會再看到4年前阿富汗發生的事（指美國撤軍）。」

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天以視訊方式在美國年度「保守黨政治行動大會」（CPAC）發表演說，她強調，歷史證明，歐洲與美國人都奉行「幸福在於自由、自由取決於勇氣」這句名言，「我們多次實踐了這句話，透過阻止侵略、贏得獨立、推翻獨裁者等行動。」

梅洛尼表示，「過去3年，我們共同在烏克蘭實踐這句話，烏克蘭人民為自由而戰，反對不公義的侵略；今天我們必須繼續這樣做，共同努力實現公正和持久的和平。」

梅洛尼表示，要達成俄烏之間公正持久的和平，必須依靠每個人的貢獻，「但更重要的是，只能由強有力的領導者來推動。我知道在川普下的領導美國，我們絕不會再看到4年前阿富汗發生的事（指美國撤軍）。」

美國總統川普上任後，處理俄烏戰爭、加薩走廊等議題，被認為多處與歐盟「不同調」。對於美歐矛盾，梅洛尼也力圖化解，她在演講中強調，她仍堅信源於古希臘羅馬與基督信仰的「西方文明」價值，「沒有美國或整個美洲，西方無法存在，就像如果沒有歐洲，西方也無法存在。」

梅洛尼表示，川普是強大有效率的領導人，她相信川普會和歐洲合作，加強歐美聯盟，「那些期望看見分裂的人，將被證明是錯的。」

美國副總統范斯（J.D. Vance）日前在慕尼黑安全會議發表演說，指歐洲內部比俄羅斯或中國更危險，批評德國排斥極右翼「德國另類選擇黨」（AfD），引發德國政界強烈不滿，認為范斯干涉德國內政。

梅洛尼替范斯緩頰，認為范斯並未失言。她表示，有些歐洲人很憤怒，認為美國憑什麼指導歐洲該怎麼做，但當歐洲逐漸失去戰略自主權，經濟變得依賴獨裁大國，邊界受到非法移民威脅之際，若這些自傲的歐洲人也曾表達憤怒，現在歐洲早已變得更強大。

梅洛尼表示，選舉結果證明，歐洲多數人民都認同安全是首要之務，沒有邊境、經濟、國防等安全就沒有自由，這就是為何保守派對歐洲政治議程的影響力愈來愈大，「隨著川普勝選，左派從憤怒變成歇斯底里，不僅因為愈來愈多保守派執政，還因為保守派開始在全球層面合作。」

梅洛尼說，1990年代中期，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和英國前首相布萊爾（Tony Blair）創建了全球自由左派俱樂部，被定義為政治家；現在當川普與梅洛尼、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、印度總理莫迪（Narendra Modi）商議時，卻被稱為對民主的威脅，這是典型雙重標準。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 梅洛尼 烏克蘭 美國 阿富汗

延伸閱讀

華爾街日報：川普對俄推「反向尼克森」外交路線

【專家之眼】川普的軍經戰略 管制中國投資與全球布防

川普稱不會強推接管加薩計畫 態度似有軟化

川普：蘋果墨國製造 將遷回美國

相關新聞

教宗方濟各病危！梵蒂岡：過去24小時惡化 需輸氧氣血液

路透報導，梵蒂岡22日表示，天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時惡化，導致「氣喘上的呼吸危機」，需要高流量氧氣治療和...

美棄烏克蘭？義總理挺川普：阿富汗事件不會重演

美國總統川普主張烏克蘭無須參與俄烏停火談判，讓美國「棄烏論」甚囂塵上。義大利總理梅洛尼今天在演講中力挺川普，「我知道在川...

健康來得及／維生素C只是讓尿變貴 怎提升免疫力防流感

這個冬天，感冒、流感與諾羅等病毒齊發，似乎讓人想不生病都難。倫敦帝國學院免疫學教授特雷戈寧（John Tregoning）表示：「空氣中充滿各種病原體，你隨時都在吸入。」若收集某人1分鐘呼出的氣體，裡面可能含有100到1萬個細菌、2萬5000個病毒與1個真菌。我們的免疫系統已經夠努力在守護身體，但如果想進一步增強免疫力，諸如補充維生素C、維生素D、益生原、益生菌等等，有用嗎？讓醫學專家們為您解開關於免疫力的迷思。...

梵蒂岡：教宗健康惡化狀況危急 需輸氧氣血液

梵蒂岡今天表示，天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時有所惡化，需要高流量氧氣治療和輸血。據報梵蒂岡在聲明中首度以「危...

以色列延後釋放620囚 哈瑪斯痛批違反停火協議

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天依據加薩走廊停火協議釋放6位以色列人質後，以國官員表示，延後原定於今天釋放數百名巴勒斯坦囚犯及...

公開交流逾40次！馬斯克支持德右翼引議 疑與「年輕女網紅」互動頻繁

德國大選即將登場，在選舉前夕，美國富豪馬斯克（Elon Musk）也是焦點之一，他近來不斷對德國政治評頭論足，又透過影像在德國極右翼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。