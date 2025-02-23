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教宗方濟各病危！梵蒂岡：過去24小時惡化 需輸氧氣血液

教宗方濟各病危！梵蒂岡：過去24小時惡化 需輸氧氣血液

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時惡化，教會聲明中首度以「危急」描述教宗的病情。圖為他去年11月在梵蒂岡聖伯多祿廣場。法新社
天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時惡化，教會聲明中首度以「危急」描述教宗的病情。圖為他去年11月在梵蒂岡聖伯多祿廣場。法新社

路透報導，梵蒂岡22日表示，天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時惡化，導致「氣喘上的呼吸危機」，需要高流量氧氣治療和輸血，聲明中首度以「危急」（critical）描述教宗的病情。

88歲的教宗2月14日因連續幾天出現呼吸困難，被送往羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療，不過隨後病況惡化轉為雙側肺炎，引發關切。

梵蒂岡最新聲明指出，「教宗病情仍然危急」，並且「尚未脫離危險」，並補充，教宗意識清楚，整天坐在扶手椅上，但疼痛比昨日更為劇烈；目前預後情況尚不明朗。

梵蒂岡提到，由於教宗呼吸困難，醫師必須對他實施「高流量」氧氣治療；輸血則是因檢查結果顯示，教宗因貧血而血小板數值低下。

梵蒂岡22日稍早宣布，方濟各23日將連續第二周，不會在禮拜日公開露面、帶領朝聖者進行例行祈禱。

教宗 方濟各 梵蒂岡 肺炎

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