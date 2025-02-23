梵蒂岡：教宗健康惡化狀況危急 需輸氧氣血液

梵蒂岡今天表示，天主教教宗方濟各的健康狀況在過去24小時有所惡化，需要高流量氧氣治療和輸血。據報梵蒂岡在聲明中首度以「危急」（critical）描述教宗的病情。

路透社報導，梵蒂岡透過聲明指出，高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）罹患雙側肺炎，出現類氣喘呼吸困難症狀。

聲明說：「教宗狀況危急，並未脫離險境。」

梵蒂岡提到：「儘管病情比昨天嚴重，教宗意識清楚，一整天坐在椅子上。目前預後尚不明朗。」

教宗因罹患支氣管炎於本月14日入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），不過之後病況加劇轉為雙側肺炎，引發廣泛關切。

梵蒂岡今天提到，由於教宗呼吸困難，醫師必須對他實施「高流量」氧氣治療；輸血則是因為檢查結果顯示，教宗因貧血而血小板數值低下。