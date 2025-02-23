川普稱不會強推接管加薩計畫 態度似有軟化

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普先前提議由美方接管加薩走廊，並重新安置當地逾200萬居民至鄰近國家，然而他現在對這項計畫的態度似乎有所軟化，稱自己只是在建議這個構想。

法新社報導，川普（Donald Trump）本月稍早提出前述計畫時，令各界大感震驚。他提議，由華府接管並重建加薩走廊（Gaza Strip），同時施壓埃及與約旦，要求兩國接收將因此流離失所的巴勒斯坦人。

但川普在昨天一場訪問中，承認約旦和埃及領導人已拒絕這項提議，他們表示在違背巴勒斯坦人意願的情況下，迫使他們離開家園並不公正。

川普告訴福斯新聞電台（Fox News Radio），他認為自己的計畫真的能成功，但他不是在強推這項計畫，而是提出建議。

阿拉伯國家領袖昨天也在沙烏地阿拉伯首都利雅德會面，為加薩走廊戰後重建草擬提案，以抗衡川普的接管計畫。

加薩走廊 川普 約旦

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