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哈瑪斯釋放6位以色列人質 將換數百巴勒斯坦囚犯

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天依據加薩走廊停火協議釋放6位以色列人質，以國也預計釋放數百名巴勒斯坦囚犯及被關押者，這是加薩停火協議生效以來雙方第7次換囚。

路透社報導，40歲的蕭哈姆（Tal Shoham）和39歲的孟吉斯杜（Avera Mengistu）稍早在加薩走廊（GazaStrip）南部的拉法（Rafah）獲釋。

之後獲釋的3位人質，分別是27歲的柯恩（EliyaCohen）、22歲的托夫（Omer Shem Tov）與23歲的溫克特（Omer Wenkert），他們都是在哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列南部諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時被劫持。

美聯社報導，以色列軍方還指出，第6名人質已獲釋，據信他是36歲的以國貝都因人塞德（Hisham Al-Sayed）。

在這次的換囚計畫中，以色列方面預計將釋放602名巴勒斯坦囚犯及被關押者。

人質 以色列 巴勒斯坦

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