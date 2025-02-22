哈瑪斯釋放6位以色列人質 將換數百巴勒斯坦囚犯
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天依據加薩走廊停火協議釋放6位以色列人質，以國也預計釋放數百名巴勒斯坦囚犯及被關押者，這是加薩停火協議生效以來雙方第7次換囚。
路透社報導，40歲的蕭哈姆（Tal Shoham）和39歲的孟吉斯杜（Avera Mengistu）稍早在加薩走廊（GazaStrip）南部的拉法（Rafah）獲釋。
之後獲釋的3位人質，分別是27歲的柯恩（EliyaCohen）、22歲的托夫（Omer Shem Tov）與23歲的溫克特（Omer Wenkert），他們都是在哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列南部諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時被劫持。
美聯社報導，以色列軍方還指出，第6名人質已獲釋，據信他是36歲的以國貝都因人塞德（Hisham Al-Sayed）。
在這次的換囚計畫中，以色列方面預計將釋放602名巴勒斯坦囚犯及被關押者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言