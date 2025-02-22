公開交流逾40次！馬斯克支持德右翼引議 疑與「年輕女網紅」互動頻繁

德國大選即將登場，在選舉前夕，美國富豪馬斯克（Elon Musk）也是焦點之一，他近來不斷對德國政治評頭論足，又透過影像在德國極右翼另類選擇黨（AfD）的競選活動現場亮相，引來德國政府不滿。據路透社報道，馬斯克投入德國右翼懷抱的舉動並非毫無預兆，早在去年6月他就被發現與一名支持AfD的24歲德國女網紅塞布特（Naomi Seibt）開始頻繁互動。

去年6月，歐洲議會選舉方落幕，德國AfD的選舉結果出色。馬斯克當時在社交平台X（舊稱Twitter）上發問：「為甚麼有些人對AfD有如此負面的反應？一直說他們『極右翼』，我聽了他們的政策後不這麼覺得。」

自稱投票給AfD的塞布特回應他：「AfD是德國年輕人中最受歡迎的政黨。多年來，新世代第一次面臨這樣的現實：當權者讓我們失望了。現在他們害怕了。德國的未來掌握在我們愛國的青年和AfD的手中。」

「我向他解釋，AfD與納粹意識形態或希特拉（Adolf Hitler）不同，而是像19世紀的自由民族主義運動…因為他們希望在自己的領土上擺脫獨裁統治。」

路透社指出，自6月以來，馬斯克已與這位自稱自由主義者的女子公開交流超過40次。他在今年早些時候也曾在X上與她交流過兩次。

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) 2024年12月20日

AfD成立於2013年，以其反移民、反伊斯蘭教的民粹主義聞名，因其保守態度被德國安全部門列為「疑似極端組織」，當地主流政黨已表示不會與該政黨合作。但在德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的三方聯盟破裂後，選舉前民意調查顯示，AfD支持度排第二。

自去年美國大選以來，馬斯克砸下2.5億美元幫川普重回白宮，並對德國政治的興趣愈發濃厚，1月9日更與AfD聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）進行對話，引起極大爭議。不過，《華盛頓郵報》公布數據分析顯示，馬斯克在X上對德國選民的影響有限，而塞布特新增的粉絲中很大一部分似乎不是德國人。

延伸閱讀：

馬斯克撐歐洲極右翼 法國外長批評 德國與挪威憂干涉他國內政

馬斯克續介入歐洲政治？ 與德國極右另類選擇黨魁訪談促民眾支持

文章授權轉載自《香港01》