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印尼規劃增建燃煤自備電廠 智庫：恐打擊減排承諾

中央社／ 雅加達22日綜合外電報導
印尼總統普拉伯沃。圖／路透
印尼總統普拉伯沃。圖／路透

英國能源智庫Ember發布報告指出，印尼去年公布計畫要增建直接供應產業界的燃煤自備電廠，將威脅其所許下在2030年底前削減碳排放、10年後關閉所有燃煤電廠的承諾。

法新社報導，東南亞最大經濟體印尼依賴燃煤發電，是全球最大碳排放國之一。不過，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年承諾要在短短15年內逐步淘汰煤炭，並在2050年底前實現淨零排放。

根據Ember在20日發布的報告，印尼去年11月公布的國家電力新總體規劃雖預期讓再生能源發電量增加，但也恐怕使得2030年以後的燃煤發電大增。

印尼先前曾說，最晚將在2030年讓各種再生能源占全國發電量比重來到44%。

但Ember指出，新的電力計畫將讓燃煤發電裝置容量在未來7年內新增26.8GW（百萬瓩），其中20餘GW來自擴建燃煤發電的所謂自備電廠（captive powerplant，CPP）。

根據Ember的資料，印尼目前擁有49.7GW的燃煤發電裝置容量。而據印尼政府說法，截至2024年12月，全國運作中的燃煤電廠共有253座。

然而，印尼另有數十座燃煤電廠正在興建中，其中包括自備電廠。

Ember的印尼氣候與能源高級分析師杜蒂（DodySetiawan）表示：「正當全球市場轉向潔淨能源，以經濟角度來看，增加燃煤自備電廠沒道理。」

杜蒂建議，印尼若要應付所有依賴煤炭的經濟體免不了面臨的多方面挑戰，應致力於實現明確的逐步脫煤計畫，並將再生能源置於優先地位。

再生能源 印尼 普拉伯沃

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