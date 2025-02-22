教宗方濟各罹患雙側肺炎 連續兩週缺席誦唸三鐘經

梵蒂岡表示，由於高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）因肺炎入院療養，他將連續兩週缺席週日的誦念三鐘經（Angelus）。

法新社報導，梵蒂岡聖座新聞室今天表示，如同上週末，將只發布三鐘經的文本不誦讀。

方濟各因罹患支氣管炎於14日入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），不過之後病況加劇轉為雙側肺炎，引發廣泛關切。

教宗的醫療團隊昨天召開記者會表示，教宗沒有性命垂危的風險，但「並未脫離險境」；梵蒂岡今晨更新教宗病情僅說：「教宗方濟各休養得不錯。」

路透社報導，不過梵蒂岡發布關於教宗健康情況的簡短聲明，並未如先前兩天提及是否他曾起床或用早餐。

雙側肺炎是嚴重的感染，會引發雙肺發炎並留下疤痕致使呼吸困難。梵蒂岡稱教宗的感染「複雜」，並說這是因兩種或更多病菌所致。