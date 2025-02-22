嚇不跑選民？德選項黨曾轟「多元文化是威脅」 支持者揭力挺原因

（德國之聲中文網）德國選項黨（AfD）在其綱領中明確表達了對移民的看法：「德國選項黨認為，多元文化主義是一種嚴重威脅，危及社會和平以及國家作為文化實體的延續。」

然而，多元文化主義似乎並未對德國選項黨本身構成威脅。過去幾個月，這個極右翼政黨越來越多地將宣傳重點放在德國的移民群體選民身上，並取得了一定成功。

土耳其裔選民支持的是什麼？

伊斯梅特·瓦爾（Ismet Var）出生於土耳其，今年55歲。他從小生活在德國，並於1994年獲得德國國籍。自2013年德國選項黨成立以來，他一直是該黨的支持者。

瓦爾在德國首都柏林當送貨司機。他的工作在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後受到燃油價格上漲的直接影響。他不理解為何德國要「白白浪費」如此多的經濟和軍事援助給烏克蘭。他最關心的是降低稅收，以及將犯罪移民驅逐出境。

事實上，德國政府已經在執行驅逐政策。最新統計數據顯示，德國總理蕭茲領導的中左翼政府去年加大了遣返力度。

「現在！現在他們才開始驅逐人！」瓦爾在柏林克羅伊茨貝格（Kreuzberg）這個國際化社區喝著咖啡時激動地說，「但以前他們根本不做。」他認為，正是德國選項黨的介入，才迫使政府採取行動。

作為一名阿列維派穆斯林，瓦爾還認為，德國對他所稱的「嚴苛的穆斯林」過於寬容。他說：「如果他們在家裡禱告，我沒意見。但如果他們搞宣傳，那我就反對。」

瓦爾回憶說，1970年代剛到德國時，他曾遭遇種族歧視。他記得樓裡的管理員對他說，如果希特勒還在，他和家人就不會住在這裡。「但這對我沒什麼影響，我那時還小。」

難民子女為什麼成為選項黨代表？

安娜·阮（Anna Nguyen）在德國也經歷過種族歧視。她1990年出生於德國中部卡塞爾（Kassel）附近，父母是越南難民。如今，她是黑森州議會的德國選項黨代表。

然而，她堅稱，對她表現出歧視的並不是德國人，而是所她認為的阿拉伯人。

「新冠疫情期間，總是有移民背景的人，大概是阿拉伯人，對著我和我的中國朋友喊『新冠、新冠』。」她說，「在網上，我確實受到大量種族主義攻擊——但主要來自自稱反種族主義的左翼人士。」

安娜·阮堅稱，德國選項黨並不在意種族問題，也沒有刻意爭取像她這樣的選民。「這與移民背景無關」，她說，「問題在於，這個國家所有理性的人都想阻止綠色意識形態瘋狂。關鍵是：我能否過上好生活？社會安全嗎？我們的電力供應安全嗎？」

新選民和老選民有多大的差異？

有移民背景的選民已成為德國選民結構中的現實圖景的一部分。

2023年官方統計數據顯示，大約12%的德國選民擁有非德裔背景，約710萬人。

直到2016年，約40%具有移民背景的選民投票支持中左翼社民黨（SPD），另有28%支持中右翼基民盟（CDU）。但這種政治忠誠度似乎正在減弱。

德國一體化與移民研究中心（DeZIM）即在1月底發布了一項關於移民選民投票習慣的研究。該中心的數據顯示，移民背景選民與沒有移民背景的選民在投票行為上並無明顯差異。

在2017年德國大選中，35%的德國土耳其裔選民支持社民黨，而支持德國選項黨的比例為0%。但如今，DeZIM的研究表明，移民選民投票給德國選項黨的比例與本土德國選民的比例相當。

該研究報告的共同作者雅內斯·雅各布森（Jannes Jacobsen）表示，德國選項黨似乎正在吸引來自不同背景的選民。他指出，這些選民都是德國公民，並且認為自己是德國人。他對德國之聲說：「所以他們的投票行為與沒有移民背景的人相似，這可能並不令人驚訝。」

選項黨並不仇外？

2023年，黑森州德國選項黨議員羅伯特·蘭布羅（Robert Lambrou）成立了「移民背景德國選項黨支持者」組織。

該組織網站稱，已有來自30多個國家的137名成員，並歡迎所有「認同德國文化作為主導文化，並願意為國家作為文化實體的延續而努力」的人加入。

「在我看來，德國選項黨並不關心你是否有移民背景。」55歲的蘭布羅的父親是希臘人，他告訴德國之聲：「我不認為這個黨是仇外的——我們只是想要一個合理的移民政策。」

然而，德國選項黨內部的部分言論似乎難以與這一說法相一致。

2024年初，德國選項黨被曝出部分政客曾參加秘密會議，討論大規模「再移民」計劃，即驅逐移民和非白人德國公民。

德國選項黨聯邦議員雷內·斯普林格（René Springer）隨後在X（原推特）上寫道：「我們將把外國人送回他們的祖國。以百萬計。這不是秘密計劃，這是承諾。」

移民為何反移民？

儘管如此，近幾個月來，越來越多的非白人博主在TikTok上發布支持德國選項黨的影片。

政治諮詢公司 Transformakers 的首席執行官厄茲居爾·厄茲瓦坦（Özgür Özvatan）認為，德國選項黨至少在過去一年裡，一直在積極爭取移民選民，尤其是俄裔和土耳其裔群體。

德國官方統計數據顯示，德國有290多萬土耳其裔居民，其中近160萬人擁有德國國籍。此外，後蘇聯移民群體也數以百萬計，包括多個民族，其中不少人擁有德國公民身份。許多來自這些群體的選民可能對德國選項黨的親俄立場產生共鳴。

厄茲瓦坦認為，這一策略是德國選項黨擴大選民基礎的長期計劃。

「在沒有移民背景的選民群體中，他們的潛在支持率大概在20-25%之間」，他說，「但如果他們想要達到30-35%，就需要擴展選民群體，這意味著他們必須向移民社區提供新的政策承諾。」

「早期移民並不一定支持移民政策。」厄茲瓦坦告訴德國之聲，「他們可以是移民，同時持反移民立場。」

安娜·阮堅稱，移民選民並不受種族主義言論的影響，因為他們「知道言論的目標是誰——指的是那些非法移民，特別是2015年之後來的犯罪分子。而移民背景人士和其他人一樣，也受這些人的影響。」

厄茲瓦坦則認為，許多移民選民可能根本不了解德國選項黨的種族主義言論。即便聽到，他們也很快忽略，認為這些言論並不針對自己。他說：「他們的主要感受是，『他們對我們是友好的。』而德國選項黨正在努力營造這種感覺」。

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