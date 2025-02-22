「可怕升級」伊朗執行死刑數量大增 人權組織：平均每天有5人被處決

（德國之聲中文網）設在挪威的伊朗非政府組織IHR的負責人阿米裡-莫格達姆（Mahmud Amiri-Moghaddam）表示，大量執行死刑是伊朗當局「對本國人民戰爭的一部分」。「在過去3個月伊朗與以色列的戰爭風險升高之際，平均每天有5人被處決。」他補充道。

根據IHR以及法國非政府組織ECPM的統計，去年伊朗至少有975人被執行死刑。兩個NGO在一份聯合發布的報告中稱，這是伊朗「伊斯蘭共和國濫用死刑的可怕升級」。

2024年伊朗處決的人數比之前一年猛增了17%，2023年有834人被處決。IHR指出，該組織2008年開始統計伊朗死刑執行數量，去年是行刑數量最高的一年。

女囚比例升高

2024年伊朗有31名女性死刑犯被處決，其佔比是2008年以來最高的。有兩名被處決的男性犯人是在2022年的大規模抗議運動中被捕並被判處死刑的。當時一名年輕庫爾德女性阿米尼（Mahsa Amini）被警察以著裝不符合規範為由拘捕，在押期間死亡。她的死亡在伊朗全國引發了聲勢浩大的民眾抗議浪潮。

發布報告的非政府組織認為，伊朗處決犯人的真實數字高於報告中的統計，原因是他們獲得更多信息顯示，還有其他數十例處決案例，但尚無法得到充分確證。

伊朗是全球除中國外，每年執行死刑最多的國家。

中國不公開執行死刑的數據。據大赦國際估算，中國是全球執行死刑最多的國家，每年的執行數量在數千例。

（法新社、德新社）

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