曾控「身分不對」…以色列最年幼人質母親遺體返家 家屬證實了

英國天空新聞報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯歸還了以色列最年幼人質克菲爾（Kfir Bibas）的母親希利（Shiri Bibas）遺體，希利家屬也證實此事。哈瑪斯21日遭以色列指控，歸還的四具遺體中其中一具本應是希利，但收到的遺體不符合任何人質資料。

以色列軍方電台稍早也證實，他們已確認這具遺體是已故人質克菲爾和其四歲哥哥艾利爾（Ariel Bibas）的母親希利。

紅十字會則在21日的簡短聲明中證實，他們有收到遺體，並將這些遺體移交給以色列當局。聲明沒有具體說明他們在移交哪些人的遺體。

巴勒斯坦聖戰旅（Mujahedeen Brigades）副秘書長阿塔拉（Salem Attalah）也說，他們已將希利的遺體交給紅十字會。

關於希利遺體先前未能順利被歸還，哈瑪斯當時聲稱，以色列空襲希利被關押的地方後，希利的遺體被埋在廢墟下，和其他人的遺體混在一起。哈瑪斯政治局成員奈姆在這之後表示，發生了「不幸的錯誤」，並暗示以色列空襲將以色列人質和巴勒斯坦人的遺體混在一起。他在聲明補充說：「我們堅信扣留任何遺體和不遵守我們所簽署的契約和協定，不符合我們的價值觀和利益。」