歐洲國家的轉折？德國恐面臨「外交政策大變化」 翻倍增加國防預算

（德國之聲中文網）德國的新政府將在外交政策領域面臨巨大的挑戰。所謂「時代轉折」，意味著幾乎在所有領域都需要重新定位。換言之，德國將徹底告別多年來作為經濟強國、但在地緣政治上相對謹慎的角色。

二戰結束後的幾十年裡，德國外交部長一直是一個令人羨慕的職位：一成不變地堅定融入西方聯盟，德國發展成為多邊主義的倡導者以及民主和法治的擁護者，外交上的重大決策無需單獨做出，而是與西方盟友肩並肩共同完成，國家的安全由美國負責。

美國不再願意為德國提供安全保障

然而，現在情況如何？在今年的慕尼黑安全會議（MSC）上，美國新任副總統范斯（J.D. Vance）宣布，歐洲必須承擔自己的防禦費用並承擔責任。有望成為德國下屆總理的基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）在接受德國之聲採訪時表現出困惑：「我們正面臨一個歷史性的時刻：美國的安全保障受到審視，美國人也在質疑民主制度。」

而且這一切都以驚人的速度發生。基民盟外交問題專家基塞韋特（Roderich Kiesewetter）認為，德國正處於一個轉折點。德國必須清楚認識到，民主和法治正日益受到威脅，比如，中國目前正竭盡全力擴大其影響力，提高像德國這樣的民主國家對它的依賴。

基塞韋特在與德國之聲的對話中，主張推行一種將本國國家和經濟利益置於核心的政策，「否則，經濟後果將是巨大的，北約也將失去其威懾力。為了實現這一目標，外交和安全政策需要在戰略上進行明確的重新定位。舊的綏靖思維和對中國的天真態度不再適用，它們只有反效果。」

德國向烏克蘭派遣維和部隊？

在烏克蘭政策問題上，情況也將發聲重大轉變。自2022年春季爆發俄烏戰爭以來，無論在軍事上還是在接收難民方面，德國一直是繼美國之後對烏克蘭最大的支持者。而現在，結束戰爭的協議可能將由美國和俄羅斯談判達成，德國等主要歐洲國家將動用士兵負責該協議的執行。美國總統川普已經宣布，他不願意為此提供支持。

德國民眾是否支持這一政策尚不明確。民調研究所Forsa的一項調查顯示中，49%的人支持派兵維和，44%的人反對。現任德國總理蕭茲只能重申一個他幾乎無法兌現的立場，他在ARD電視台上表示：「我們歡迎有關實現和平的討論，但對我們來說，這不意味著強迫接受的和平，也不意味著烏克蘭必須接受強加給它的條件。」

大力增強德國聯邦國防軍

但這種情況確實可能發生。不管怎樣，德國必須與歐盟其他成員國緊密合作，將精力集中於有效的自我防禦。至於投入的資金，綠黨聯邦議員霍夫賴特（Anton Hofreiter）計算出的估值是5000億歐元。這是一個令人眩暈的數字。

基民盟總理候選人梅爾茨認為，德國必須在歐洲帶頭行動。他對德國之聲表示，「他們都期待德國承擔更大的領導責任。我一直在強調這一點。德國是歐洲人口最多的國家，位於歐洲大陸的地緣戰略中心。我們必須履行這一角色。」

對梅爾茨來說，德國的擴軍不僅關乎烏克蘭，「這不僅僅是烏克蘭的問題，這是歐洲如何防範俄羅斯侵略、事關和平的問題，這種侵略每天都在影響我們德國。我們的基礎設施、數據網路以及通過波羅的海的數據電纜都面臨威脅。」

將繼續奉行對以色列的國策

在中東問題上，德國的影響力仍然較小。未來的政府也將堅持「國家理性」原則，即堅定支持以色列的生存權，並繼續推動以色列和巴勒斯坦兩個國家的「兩國方案」，儘管這一方案實現的可能性越來越渺茫。

2028年後國防預算幾乎翻倍？

這一切將意味著什麼？核心問題是獲得自身的防禦能力，現任國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）在2023年10月提出「戰爭能力」時已經涉及到這一點。2022年夏季，德國設立了一個約1000億歐元的特別基金（通過新債融資），專門用於擴充聯邦國防軍，但這一基金將在2028年用完。屆時，軍隊的支出還會從目前的每年約500億歐元飆升至800億、甚至900億歐元。這筆資金是通過進一步的舉債，還是通過削減其他預算來籌集，目前正是競選期間激烈辯論的主題。

基塞韋特認為，軍費的急劇增加對未來政府至關重要。如果沒有大規模擴軍，德國在華盛頓將不再被認真對待：「未來跨大西洋夥伴關係的地緣經濟意味著，歐洲必須提供一個最低限度的方案，以保住美國這個歐洲及北約的強大夥伴。」

新夥伴：沙特阿拉伯和南美國家？

德國外長貝爾博克在德國第二電視台幾乎絕望地呼籲，面對世界上的所有變化，歐洲應團結一致：「我們有4.5億人口。我們是世界上最大的共同市場。我們已經建立了新的夥伴關係。我們必須共同利用這一切，而不是陷入瑣碎的爭論中。」

她說到的新的夥伴關係包括與海灣地區國家的協議，以及與南方共同市場國家阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭的協議。

結論是：德國必須自主擺脫對美國的依賴，掌控自己的防禦，並對中國採取積極主動的利益外交政策。這聽起來很率性大膽，事實也是如此。德國的外交政策正處於徹底變革的開端。

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