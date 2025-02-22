快訊

北京辦完告別式 「報告班長」張立威花葬回歸自然

濃煙瀰漫！國3新店隧道北上火燒休旅車 全車7人急下車逃生

日中外長G20短時間交談 疑觸及「日中韓外長會談」

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本外務大臣岩屋毅日本時間今天凌晨在南非受訪時說，有利用20國集團（G20）外長會議空檔，跟中國外交部長王毅站著進行短時間交談。

日本讀賣新聞報導，日本外務省官員表示，兩人是在南非當地時間20日短時間交談，過程中有觸及正協調3月22日在東京舉行的日中韓外長會談。

不過，岩屋毅對此僅表示「對話內容無法對外說明；對話時間相當短」。岩屋毅並未接觸同樣出席G20外長會議的俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）。

岩屋毅談到有關俄國侵略烏克蘭的停戰談判時說，「期待透過外交努力結束戰鬥行為」，但也再度強調「必須避免得出錯誤的教訓」。

G20 外交部 日本

延伸閱讀

G20外長會…美國盟邦挺澤倫斯基 但川普作法獲大陸支持

俄美會談後中俄外長討論「與美國關係」 王毅：中俄友善根基牢不可破

英法擬定「保證部隊」協防烏克蘭計畫曝！僅3萬兵力 著重海空防禦

態度180度大轉變 川普稱烏克蘭總統是「未經選舉的獨裁者」

相關新聞

北韓國防部：川普執政下美國軍事挑釁增

北韓官方媒體報導，北韓國防部今天表示，美國在總統川普執政下，與盟國的「軍事挑釁」變得愈來愈「明顯」

加冰球賽勝美 杜魯多諷川普：奪不走國家、也奪不走比賽

美加關係緊張之際，20日晚間在波士頓舉行的「四國冰球對抗賽」(4 Nations Face-Off)充滿體育競技和政治角...

取代川普接管論 中東領袖1態度回應200萬巴人建國

阿拉伯國家領袖21日齊聚沙烏地阿拉伯利雅德，以因應美國總統川普此前提出的美方接管、清空甚至買下加薩走廊爭議構想。與會的包...

中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊

中國海軍船艦先前警告要在澳洲附近執行實彈演習，迫使商務航班改道，但澳洲昨晚表示，未發現中國海軍船艦在澳洲東岸外海實彈射擊

巡演臨時取消機率增 「保險」是保障資深藝人安全網？

「民歌50演唱會」曲終人散，留給歌迷滿滿的回憶殺。縱橫樂壇半世紀，偏靜態的民歌手比較能夠持盈保泰，搖滾樂手到了七老八十還要在舞台上蹦蹦跳跳，除了善加保養，更少不了完善保險——說來有些煞風景，卻是資深藝人萬一不能登台的安全網，而且保費居高不下……

美中台博弈／美中「大交易」走向未明 2問題成角力重點

美國總統川普上任後，迅速與俄羅斯總統普亭通電話，著手俄烏停火談判，並且宣布清空加薩200萬巴勒斯坦人，企圖一勞永逸的解決中東問題，現在剩下來的，只有如何處理中國大陸的威脅，以及印太地區的緊張了。 雖然川普已經兩度邀請中國大陸國家主席習近平來華府，本周三（2月19日）又說了一次，但至今外界仍然還參不透的謎團就是，川普的中國政策，究竟是對抗的，還是和解的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。