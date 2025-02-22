日中外長G20短時間交談 疑觸及「日中韓外長會談」

日本外務大臣岩屋毅日本時間今天凌晨在南非受訪時說，有利用20國集團（G20）外長會議空檔，跟中國外交部長王毅站著進行短時間交談。

日本讀賣新聞報導，日本外務省官員表示，兩人是在南非當地時間20日短時間交談，過程中有觸及正協調3月22日在東京舉行的日中韓外長會談。

不過，岩屋毅對此僅表示「對話內容無法對外說明；對話時間相當短」。岩屋毅並未接觸同樣出席G20外長會議的俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）。

岩屋毅談到有關俄國侵略烏克蘭的停戰談判時說，「期待透過外交努力結束戰鬥行為」，但也再度強調「必須避免得出錯誤的教訓」。