北韓國防部：川普執政下美國軍事挑釁增
北韓官方媒體報導，北韓國防部今天表示，美國在總統川普執政下，與盟國的「軍事挑釁」變得愈來愈「明顯」。
北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓國防部不具名資訊辦公室主管在聲明中表示，華府與「附庸勢力」正在威脅北韓的安全環境，他指的是最近的聯合軍事演習與美國在南韓的軍事部署。
這名官員又說，「我們將動用我們的戰略工具，對抗敵人的戰略威脅」，同時矢言平壤當局將繼續進行軍事活動。
南韓國防部20日曾表示，南韓與美國舉行聯合空中演習，至少有一架B-1B戰略轟炸機參與。
北韓長久以來譴責這類軍演是戰爭預演，南韓則稱這類演習純屬防禦性質。
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