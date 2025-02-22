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中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導
中國海軍先前警告要在澳洲附近執行實彈演習，但澳洲21日表示，未發現中國海軍船艦在澳洲東岸外海實彈射擊。中國海軍示意圖，非新聞事件圖。新華社
中國海軍先前警告要在澳洲附近執行實彈演習，但澳洲21日表示，未發現中國海軍船艦在澳洲東岸外海實彈射擊。中國海軍示意圖，非新聞事件圖。新華社

中國海軍船艦先前警告要在澳洲附近執行實彈演習，迫使商務航班改道，但澳洲昨晚表示，未發現中國海軍船艦在澳洲東岸外海實彈射擊。

法新社報導，自上週注意到3艘中國海軍船艦出現在國際水域後，澳洲與親密盟國紐西蘭就一直在監控這些船艦動向，包括一艘驅逐艦、一艘巡洋艦和一艘補給艦。

澳洲表示，中方船艦昨天口頭警告會有實彈演習，在澳紐之間的塔斯曼海（Tasman Sea）上空飛行的商務飛機收到了通知。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）數小時後說，「這讓飛機非常不安」，機師必須改變航線。

馬勒斯說，中國遵守國際法，但未依循最佳做法，提早12小時到24小時通知，澳洲政府已向北京當局提出未提早通知的問題。

澳洲國防部昨晚發布聲明表示，中國人民解放軍海軍的任何實彈射擊「很可能已停止」。

「沒有聽到或看到武器射擊，然而中國人民解放軍海軍放置了一個浮動的水面射擊目標，後來回收。」

澳洲國防部表示，軍方將在中國船艦於澳洲「海上通道」附近停留時加以監控。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）說，正與澳洲合作監控這支特遣部隊，且同樣未確認確實發生實彈射擊。

北京當局形容這次演練「安全、標準且專業」，符合國際法，但沒有說明是否使用實彈。

國防部 實彈 澳洲

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