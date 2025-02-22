教宗方濟各尚未脫離險境 下週可能仍留院治療
88歲天主教宗方濟各（Pope Francis）罹患肺炎住院治療，1名主治醫生今天指出，教宗「尚未脫離險境」，可能「下週整週」都將留在醫院。
法新社報導，阿菲利（Sergio Alfieri）醫師表示，教宗健康狀況「略為好轉」且沒有連接任何機器，還說教宗還在開玩笑。
阿菲利在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）舉行的記者會指出：「問題是教宗脫離險境了嗎？不，他尚未脫離險境。」
阿菲利表示：「如果我們將教宗送回梵蒂岡家中，他又會像以前一樣開始工作。」
他說：「所以我們留他在醫院，至少下週整週都將如此。」
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