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路透：消息人士曝俄或同意將遭凍結資產用於重建烏克蘭 克宮拒評論

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭東北部哈爾科夫去年耶誕節遭無人機空襲，該州緊急服務救難隊員正在滅火。法新社
烏克蘭東北部哈爾科夫去年耶誕節遭無人機空襲，該州緊急服務救難隊員正在滅火。法新社

三名消息人士告訴路透，俄羅斯可能同意使用遭歐洲凍結的3000億美元（約台幣9兆8230億元）主權資產，用於重建烏克蘭，但堅稱一部分資金會用在俄軍控制的烏國領土。目前烏國約有五分之一的領土遭俄軍控制。然而，俄羅斯克里姆林宮拒絕發表評論。

美俄官員18日在沙烏地阿拉伯針對結束烏克蘭戰爭舉行會談。美國總統川普和俄國總統普亭也曾表示，希望能早日會面。

普亭2022年派軍入侵烏克蘭後，美國和其盟國禁止各國和俄羅斯中央銀行與財政部交易，凍結俄國3000億至3500億美元（約台幣9兆8230億至11兆4610億元）的主權資產，大部分是存放在歐洲證券集保機構的歐洲、美國和英國政府債券。

三名知曉相關狀況的消息人士指出，儘管美俄間的討論處於非常初步的階段，但俄國的一個想法是，可提議將大筆被凍結的外匯儲備用於重建烏克蘭，作為可能和平協議的一部分。

烏克蘭東部大片地區被戰火摧毀，俄烏雙方上萬名官兵陣亡或受傷，數百萬烏克蘭人逃到歐洲國家或俄國。世界銀行一年前估計，烏克蘭重建和與復原恐需耗資4860億美元（約台幣16兆元）。

這三名消息人士因談論內容的敏感性，及相關討論仍處於初步階段，而以匿名方式向路透爆料。克里姆林宮對此拒絕發表評論。

先前從未有過報導提過俄國可能同意使用遭凍結資產協助烏克蘭重建。路透指出，這或許能讓人一窺俄國在與美國尋求結束戰爭之際，可能願意做出什麼樣的讓步。不過，路透也無法確定美俄官員在沙國會面時，是否討論過關於使用遭凍結資金的想法。

俄羅斯 烏克蘭 美國

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