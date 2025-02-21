駐以代表李雅萍倡議 台美以3國共建「非紅供應鏈」

駐以色列代表李雅萍昨天在一場演說中，強調民主國家應攜手建立「非紅供應鏈」，確保全球半導體與關鍵科技安全，呼籲台灣、美國與以色列3國深化合作，促進「數位團結」，抵禦假訊息攻擊，守護民主。

李雅萍20日應邀赴「以色列民主研究所」（IsraelDemocracy Institute）演說，強調全球民主國家為確保國安利益，組成「非紅供應鏈」勢在必行。台灣、以色列及美國互為可靠的理念相近夥伴，有能力連手組建全球民主國家半導體及關鍵科技供應鏈，促進「數位團結」（Digital Solidarity），打擊反猶主義、杜絕認知戰攻擊，共創全球經濟榮景。

李雅萍進一步說明，台灣與以色列共享價值，並在創新科技與供應鏈上具互補優勢，兩國對美國經濟繁榮亦扮演不可或缺的角色。兩國皆展現高度韌性，能夠持續推動全球尖端且可信賴的科技供應鏈發展，防止威權國家趁機干預、破壞民主體制。

她強調，台灣長期獲得美國跨黨派支持，作為美國的可靠夥伴，在維繫美國於全球半導體、關鍵科技及地緣政治領導地位方面發揮關鍵作用。台灣將在既有良好雙邊關係基礎上，與美國政府持續就台海局勢密切溝通，並與民主盟友合作，共同遏止威權擴張。

談及所謂「一中原則」，李雅萍指出，中國長期向聯合國體系施壓，錯誤解讀並扭曲聯合國大會第2758號決議，將其不當與「一中原則」混為一談。她強調，台灣的主權無庸置疑，並呼籲民主國家團結一致，抵制中國透過法律戰合理化其軍事擴張的企圖。

在數位安全領域，與會專家學者高度肯定台灣在打擊錯假訊息方面的努力與成果。李雅萍分享台灣政府強化資安法規、推動數位簽章防詐、提升公眾媒體識讀能力的作為，以及公民團隊積極進行事實查核、舉辦教育訓練，全面防範境外勢力滲透。

她表示，台灣願與國際社會分享公私協作經驗，深化合作，共同守護民主體制，並相信民主國家終將勝利。

李雅萍的演說獲得在場約50名政經菁英及學者的熱烈回應，展現對台灣的高度關注與支持。

「以色列民主研究所」成立於1991年，由以色列知名學者卡蒙（Arye Carmon）與美國已故商業巨擘馬卡斯（Bernie Marcus）共同創立，致力於深化以色列的民主價值。該研究所匯聚眾多全球數位民主領域的重量級學者，在國際間享有盛譽。