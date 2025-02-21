巴勒斯坦NGO：以色列換囚22日將釋放602人

根據非政府組織「巴勒斯坦囚犯協會」，以色列明天將釋放602名被關押的巴勒斯坦人，作為加薩走廊停火協議下，與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯進行換囚的一部分。

巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners' Club）發言人薩拉尼（Amani Sarahneh）告訴法新社，即將獲釋者中有445人來自加薩走廊（Gaza Strip），他們是在哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日襲擊以色列並導致以哈戰爭爆發後被捕。

此外，另有60人在以色列監獄服長期徒刑，50人被判無期徒刑，還有47人是在2011年換囚後再次被捕。