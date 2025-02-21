歐盟執委下周整團連訪烏克蘭印度 擴大連結

川普政府打破美歐外交聯手慣例的氛圍下，歐盟在國際舞台努力擴大連結。下周歐盟執委會將先後出訪烏克蘭、印度，透過「內閣對內閣」式的行政首長聯合會議，分別討論烏克蘭前途、歐印安全及經貿合作。

據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發布下周首長行程，24日主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）將與全體執委前往烏克蘭首都基輔，在俄烏戰爭屆滿3年的時刻展現支持。

范德賴恩將與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）共同主持聯合內閣會議，由負責各政策領域的歐盟執委與烏國部長對接討論、籌畫烏克蘭的未來。

歐盟是俄羅斯全面侵烏以來對烏克蘭人道及軍事援助的最大來源，烏克蘭並已申請加入歐盟，持續援烏和加速入盟進程預期是雙方會談重點。尤其近來美國川普（Donald Trump）政府看重與俄直接談判，使烏克蘭及歐盟在俄烏和平的角色被邊緣化，讓歐烏更有互相取暖的需求。

除了訪烏，歐盟執委會也將在27、28兩日「團進團出」訪問印度。范德賴恩將與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行高峰會，並共同主持雙邊首長大會，再由歐盟執委與負責同類領域的印度官員各自會談。

歐盟將這次出訪標舉為全球兩個最大民主政體的會談。范德賴恩透過新聞稿表示，在這個地緣戰略劇烈競爭的時代，歐盟力挺開放、夥伴關係並向外延伸，她還稱印度是歐盟最信賴的朋友和同盟。

執委會資料指出，歐盟是印度最大貿易夥伴，2023年貿易總額1240億歐元（約新台幣4.2兆元）。這次雙邊會談將聚焦提升貿易、經濟安全、供應鏈韌性，以及安全和國防的合作。

范德賴恩本周19、20日出訪加勒比海島國巴貝多（Barbados），藉著加勒比海共同體（CARICOM）高峰會期間與15位該區領導人會面，是首度出訪加勒比海的歐盟執委會主席。

歐盟透過「全球門戶」（Global Gateway）計畫擴大與開發中經濟體的連結，這次出訪加勒比海期間就宣布了再生能源建置、衛星通訊、製藥、颶風災後重建、馬尾藻泛濫危機等援助或投資計畫。