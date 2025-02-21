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波羅的海電纜又傳損壞 瑞典檢方展開調查

中央社／ 斯德哥爾摩/哥本哈根21日綜合外電報導

瑞典海岸防衛隊今天表示，位於波羅的海哥特蘭島以東水域的一條海底電纜疑似受損，瑞典檢方正在調查此事。

瑞典海岸防衛隊發言人卡爾斯（Karin Cars）告訴法新社：「檢察總署（Prosecution Authority）已展開初步調查，我們也派出船艦KBV 003前往哥特蘭島（Gotland Island）以東水域。那裡屬於瑞典經濟區，且我們正協助進行犯罪現場調查。」

同時，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）於社群媒體X平台發文指出，政府持續關注相關事態發展。

路透社報導，克里斯特森寫道：「我已注意此事好一段時間，有媒體報導，波羅的海（Baltic Sea）可能發生新的電纜斷裂事件。」

瑞典和拉脫維亞之間一條位於波羅的海的海底光纖電纜上月遭破壞，拉脫維亞海軍當時表示，在事發地點周邊發現Michalis San這艘「嫌疑船」，附近還有另外兩艘船。

幾個追蹤船舶交通的網站提到，Michalis San那時正駛向俄羅斯

過去幾個月來，波羅的海發生數起海纜遭蓄意破壞的可疑事件，對此周邊國家紛紛加強防範工作。部分觀察家將此歸咎於俄羅斯。

俄羅斯 拉脫維亞 瑞典

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