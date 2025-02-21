美國務院才刪不支持台獨字句 川普政府又調整措辭有何深意？

（德國之聲中文網）在美國國務院官網上，2月13日更新的美中關係事實清單一方面擴大了經濟關係的篇幅，強調美中貿易逆差、美國企業在大陸面臨的挑戰；另一方面，刪去了美中在文化與環境議題合作和援助項目的敘述。

美國務院網站刪除「不支持台獨」字句。

用詞變化：PRC⮕China

其中一項重大措辭改變是，美國國務院改變了拜登時期的一般做法，不寫PRC（中華人民共和國）縮寫，改用China（中國大陸）一詞。

路透社引述美國大西洋理事會非常駐研究員宋文笛的觀點：「這種措辭上的轉變可能是華府傳達的訊號，向北京保證美國不打算挑戰大陸大陸共產黨的統治。」

美國也更直指大陸共產黨（CCP），批評其試圖「操縱與破壞」聯合國等機構、試圖「培養與安插」中共黨員到國際組織的領導階層和其他職位。

著重經貿疑慮、省略合作面向

新版的事實清單寫道，大陸有「全世界最受限制的投資環境之一」。不只如此，「大陸還採取不公平的貿易行為，例如使用強迫勞動、大規模國家補貼，讓美國企業處於劣勢、成為大陸侵害人權的共犯」。

清單內提到了來自大陸、針對美國政府機構和關鍵基礎建設的網路攻擊行動，並批評大陸企圖獲取美國先進科技來推動軍事現代化，而美國致力於打擊這些行為。

值得注意的是，先前的事實清單曾提到美國「與盟友和夥伴密切合作，以捍衛美國利益與價值」等敘述，但現在省略，而是改稱美國跟大陸往來時會「遵從互惠與公平原則」。

此外，涉及保存西藏文化、環境保護、人權、打擊毒品走私等等美國跟大陸有合作關係的項目，也不再出現在事實清單上。這可能跟川普政府的大規模政府改造計劃有關，最近美國正著手解散美國國際開發署（USAID）、暫停國際援助。

大陸回應：歪曲事實真相

學者宋文笛認為，美國或許是希望透過在經濟議題上提出不滿，設法跟大陸討價還價。

美國國務院發言人則表示，網站上關於大陸的更新是要「反應當前政府涉及大陸、美中關係的政策和優先事項」。

不過，北京表示堅決反對美國的做法。大陸外交部發言人郭嘉昆批評美方「歪曲事實真相，詆毀大陸外交政策，鼓噪所謂中美戰略競爭」，並要求其「停止誤導」美國民眾和國際社會。

（路透社等）

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